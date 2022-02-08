Жителька міста Київ накопичила 13 штрафів за порушення правил дорожнього руху на загальну суму понад 7 167 грн. Через несплату заборгованості у жінки вилучили автомобіль.

– Постанови органів поліції щодо накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафів по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху пред’явлені до примусового виконання до Святошинського відділу ДВС міста Київ, – повідомив представник Міністерства юстиції України.

Наразі автомобіль боржниці вилучений та перебуватиме на штрафмайданчику, допоки власниця не сплатить штрафи.

Або ж арештоване майно киянки буде реалізоване на електронному аукціоні OpenMarket (ДП СЕТАМ Міністерства юстиції України).

Раніше ми писали, що в Україні автомобілі боржників реєструватимуть без згоди колишнього власника.

Вносити зміни до документів можна буде у двох випадках: якщо транспорт придбали в електронному аукціоні, або якщо автомобіль конфіскувала виконавча служба для перепродажу.

Це помітно спростить процес перереєстрації авто. Зміни стосуватимуться як нових власників транспорту, так і кредиторів — усі зможуть безперешкодно продавати та реєструвати авто.