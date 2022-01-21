Автомобілі боржників та транспорт під заставою тепер можна буде перереєструвати без згоди колишнього власника. Такі зміни вніс Кабінет Міністрів України до порядку перереєстрації транспортного засобу.

Так, тепер без згоди власника авто можна буде вносити зміни до документів у двох випадках: якщо транспорт придбали в електронному аукціоні, або якщо автомобіль конфіскувала виконавча служба для перепродажу. Це помітно спростить процес перереєстрації авто – у деяких випадках процес міг помітно затягнутися. Зміни стосуватимуться як нових власників транспорту, так і кредиторів — усі зможуть безперешкодно продавати та реєструвати авто.

Кабмін також створив перелік додаткових винятків, що дозволяють змінити власника без згоди попереднього:

якщо перереєстрація не пов’язана із відчуженням;

транспорт придбали на аукціоні із продажу конфіскованих машин;

транспорт отримав як погашення боргу;

транспорт отримали безкоштовно у межах розпорядження конфіскованим майном.

Також у планах держави — спростити покупку нових електрокарів із лізингу. Так, в Україні хочуть компенсувати відсотки, якщо здійснюватиметься покупка нового екологічно чистого авто. Зміни планують запровадити вже у другому кварталі 2022 року – за словами заступника голови Офісу президента України, це дозволить стимулювати водіїв купувати електрокари.