У Дія незабаром з’явиться корисна функція для водіїв. Так українці зможуть ділитися техпаспортом авто з іншими людьми.

Про нововведення заявив Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram. Він також розповів, для кого новинка буде корисною.

– Наприклад, ви зможете в кілька кліків поділитися документом зі своїм чоловіком чи дружиною. Послуга перебуває у бета-тесті. Ви можете допомогти нам зробити її ще кращою та зручнішою – для цього потрібно зареєструватися, – повідомив Федоров.

Зараз функція доступна тільки для учасників бета-тесту. Щоб оцінити послугу зараз, необхідно подати заявку на сайті Дія. Після реєстрації на пошті з’явиться інструкція.

У Мінцифрі нагадали, що раніше це можна було зробити офлайн у сервісному центрі МВС або кабінеті водія. Тепер з’явиться онлайн-підтримка.

Послугу запустять під час онлайн презентації нових електронних послуг Diia Summit, яка відбудеться вже 8 лютого.

Користувачі Дія можуть не переживати за конфіденційність своїх даних – раніше у Мінцифрі розповіли про захист особистої інформації українців. Так, державний сервіс не копіює дані та не зберігає їх у себе на серверах. Навіть якщо сервера сервісу зламають – хакери не знайдуть жодної цінної інформації.