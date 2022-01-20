У 2021 році в Києві почали помітно частіше користуватися платними стоянками. Середня тривалість перебування на паркуванні – 2,2 години.

Статистикою поділився заступник голови КМДА Костянтин Усов. Так, у 2021 році не обійшлося і без рекордсменів – водій Skoda Fabia Ambiente заплатив за паркування 22 505 грн.

Рекордсменом за кількістю штрафів за неправильне паркування став водій Volkswagen Golf GTI – 25 постанов.

За 12 місяців популярність стоянок зросла у 88 разів – поповнення бюджету столиці збільшилося з 35 тис. до 3,16 млн грн.

За весь 2021 рік близько 62 тис. столичних водіїв заплатили за платні послуги стоянок на суму 13 млн грн. Кількість паркувальних сесій досягла позначки 184 266.

Штрафувати недобросовісних власників авто також почали частіше — бюджет Києва поповнювався утричі швидше, ніж у 2020 році. Водії 106 тис. авто сплатили свої порушення на суму 40,6 млн штрафів. Інспектори з паркування виписали понад 133 тис. постанов.

За словами Усова, щоб сплатити за послуги, найчастіше користувалися сервісом Київ цифровий. Здійснити оплату можна також через послуги Parking UA, Easypay і Приват24.

Зі збільшенням кількості паркувань зростає і кількість авто в Україні. Так, у 2021 році наші водії купили рекордну кількість уживаного транспорту – на 46% більше, ніж у 2020 році.