Жительница города Киев накопила 13 штрафов за нарушение правил дорожного движения на общую сумму свыше 7 167 грн. Из-за неуплаты задолженности у женщины изъяли автомобиль.

— Постановления органов полиции по наложению административного взыскания в виде штрафов по делу об административном правонарушении в сфере обеспечения безопасности дорожного движения предъявлены к принудительному исполнению в Святошинский отдел ГИС города Киев, — сообщил представитель Министерства юстиции Украины.

В настоящее время автомобиль должницы изъят и будет находиться на штрафплощадке, пока владелица не оплатит штрафы.

Или же арестованное имущество киевлянки будет реализовано на электронном аукционе OpenMarket (ГП СЕТАМ Министерства юстиции Украины).

Ранее мы писали, что в Украине автомобили должников будут регистрироваться без согласия бывшего владельца.

Вносить изменения в документы можно будет в двух случаях: если транспорт приобрели в электронном аукционе, или если автомобиль конфисковала исполнительная служба для перепродажи.

Это заметно упростит процесс перерегистрации автомобиля. Изменения будут касаться как новых владельцев транспорта, так и кредиторов, все смогут беспрепятственно продавать и регистрировать авто.