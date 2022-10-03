Інтерес зростає: коли українці масово пересядуть на електромобілі

Українці жваво цікавляться електромобілями. Багатьом подобається ідея отримати машину, яку можна “заправити від розетки” і яка не потребує настільки ретельного догляду, як сучасна машина з двигуном внутрішнього згоряння.

Продажі електромобілів зростають із року в рік, але повільно. Це пов’язано як зі змінами у свідомості українців (раніше і чути не хотіли про електрички), так і з виходом на ринок все більш досконалих моделей із кращими технічними параметрами, дизайном і габаритами.

За словами співзасновника компанії з імпорту авто Target motors Олега Ткача, раніше електромобілі для споживачів були незграбними, кволими возиками. Переважно це було зумовлене технічною недосконалістю та дуже високою вартістю батарей. Зараз з’явилися моделі на будь-який смак і гаманець. Батареї поступово стають дешевшими, їхня місткість постійно зростає при тих самих габаритах.

Зараз дивляться

Найпростіший приклад – популярний в Україні Nissan Leaf. Машини першого покоління у 2010 році мали батарею місткістю 24 кВт/год. У 2016-му споживачі отримали можливість замовити батарею на 30 кВт/год. Друге покоління моделі з’явилося у 2018-му і в базі вже має батарею на 40 кВт/год. У 2019-му з’явилася опційна батарея на 62 кВт/год. Запас ходу, порівняно з моделлю 2010 року, збільшився майже у два рази. А вартість нової машини тоді й зараз збереглася приблизно на одному рівні – $35-40 тис.

Експерт переконаний: масовому переходу українців на електромобілі заважає те, що у більшості наших споживачів не вистачає бюджету на модель із потрібним запасом ходу.

– Найбільш масовий сегмент – це машини до $10-12 тис. У цьому сегменті дуже важко купити автівку, яка має запас на 200-250 км – із практики, такий запас найчастіше просять замовники у цьому сегменті. Також впливає те, що мережі комерційних швидких зарядок ще не настільки розповсюджені. Хоча з року в рік їх стає все більше. Особливо у великих містах, – каже Ткач.

На його думку, ключовим для розвитку парку електромобілів є наявність можливості заряджати власну автівку вночі на стоянці. Дуже багато мешканців багатоповерхівок зупиняє те, що таких паркувань просто немає, а теперішні не мають технічних можливостей та потужностей мережі, аби “електрифікувати” хоча б частину паркувальних місць. Останнім часом у цьому плані спостерігають позитивні рухи.

– Електромережі у приватному секторі у більшості місць не готові до масового “напливу” електромобілів. Не вистачає потужностей трансформаторів. За замовчуванням на кожен будинок надають лише 10 ампер. Це всього 2,2 кВт потужності на домогосподарство. Їх не вистачає на всю техніку у сучасному будинку. Не кажу вже про зарядку електромобіля, яка вимагає хоча б 2-3 кВт. Аби отримати більше потужності на домогосподарство, треба збільшити “ліміти” від постачальника електроенергії. Це досить дорого і довго, – додає він.

Комерційні електрозаправки .

Це зручно. Зручні, зрозумілі застосунки. Ти можеш бачити, де поблизу є вільна зарядка, яка її потужність і вартість. Можна запланувати маршрут між містами з урахуванням заправок і їхати від точки до точки. Необов’язково ставати десь на околицях і нудитися біля машини пару годин. Можна заїхати у якесь цікаве місце. І поки машина заряджається – добре провести час.

Для більшості електромобілів, що мають батареї від 12 до 64 кВт/год, швидка зарядка на три фази загальною потужністю 22 кВт займе близько двох-трьох годин. А пів години такої заправки дадуть змогу проїхати приблизно 100 км. Зараз вартість складає на різних станціях від 6 грн до 10 грн за 1 кВт/год.

В середньому електромобілі витрачають близько 13 кВт на 100 км. Тобто, зарядитися за півгодини десь на 100 км буде приблизно 130 грн. Практично недосяжна вартість для авто з двигунами внутрішнього згоряння – з поточними цінами на пальне. Більш потужні зарядні станції швидші та дорожчі. З часом у всій Україні буде розгалужена мережа швидких заправок, і проблема, де зарядитися, взагалі зникне.

Сервіс.

З цим проблема хіба що для відверто екзотичних брендів, типу Fisker, якихось маловідомих азійських виробників або дуже нових моделей.

На що варто звернути увагу під час вибору електрокара

Чим новіше авто – тим краще. Основні витрати на утримання електромобіля – це ремонт або заміна тягової батареї. З часом батарея втрачає свою місткість і пробіг на повному заряді “падає”. Є моделі машин, де це відбувається швидше, а є такі, що дуже довго тримаються через вдалу конструкцію.

Перед покупкою варто порадитися зі спеціалістами або уважно вивчити модель самостійно. Ком’юніті з цих питань вже вистачає. Не проблема отримати потрібні знання, люди охоче поділяться досвідом і порадять.

– Ще однією особливістю українського ринку електромобілів є те, що задля економії багато моделей купувалися у битому вигляді з наступним ремонтом. Як ви розумієте, стан після ДТП, а також якість ремонту можуть бути різними. Тож дуже раджу звернутися до спеціаліста для вибору якісного електромобіля. Такі машини на ринку є. Це якщо не вистачає технічних знань обрати самостійно. Або шукати варіант без ДТП у минулому, – пояснює Олег Ткач.

Скільки коштує зарядити електрокар в Україні

Станом на зараз маємо вартість 1,68 грн за 1 кВт/год. Тож зарядити до повного Nissan Leaf із 24 кВт/год батареєю вийде 40 грн. За нічним тарифом – вдвічі дешевше.

Зарядка Nissan Leaf для пробігу в 100 км, оснащеного зарядним інвертором потужністю до 6,6 кВт, займе біля трьох годин. Пробіг на одній зарядці Nissan Leaf складає близько 130-180 км. У разі оснащення електромобіля модулем з максимальною потужністю до 3,3 кВт період зарядки буде вдвічі більшим, тобто близько 6-7 годин.

Швидка зарядка Nissan Leaf на більш потужній зарядній станції SuperCharger не завжди можлива, оскільки не всі Nissan Leaf укомплектовані портом швидкої зарядки CHAdeMO. Але в разі можливої ​​прискореної зарядки Nissan Leaf можна зарядити за 30 хвилин, за потужності зарядки 50 кВт.

Місткість батареї Tesla Model S 90D складає 90 кВт/год. Зарядка Tesla Model S 90D у домашніх умовах від побутової розетки практично не має сенсу. Такі потужні батареї зазвичай заряджають від домашніх так званих “настінних” зарядних пристроїв із потужністю більшою, ніж побутові станції – 23 кВт. Є сенс заряджатися від 3-фазної мережі.

Час зарядки залежить від можливості мережі та виду зарядного пристрою і може конкурувати з комерційними зарядками. Тільки варто мати ще додаткові переваги у вигляді нічного тарифу. Від зарядної станції з потужністю струму 22 кВт Tesla Model S 90D повністю зарядиться приблизно за п’ять годин. Від Supercharger або CHAdeMO – за 1,5-2 години.

Як вирахувати час зарядки електромобіля

Місткість батареї (кВт/год) ділимо на потужність зарядного пристрою (кВт) = час зарядки батареї електромобіля.

Чим вище поточний заряд батареї, тим повільніше відбувається процедура зарядки. Через властивості самих батарей. Саме тому на суперчарджерах є сенс заряджатися швидко десь до 80% та їхати далі. Бо після цього порогу швидкість зарядки буде суттєво знижена.