В Україні зросла популярність електрокарів. На тлі дефіциту пального українці пересідають на екологічно чистий транспорт.

За даними експертів з Укравтопрому, у травні зареєстрували 1016 повністю електричних авто. Це найкращий результат у 2022 році, і він на 63% вищий, ніж за аналогічний період минулого року.

Найчастіше купують легкові автомобілі для особистого використання – 984 електрокари. З них лише 287 нових, куплених у салоні. Комерційного транспорту набагато менше реєстрували – лише 32 авто.

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Загалом за 2022 рік український автопарк поповнився 3090 електрокарами, що лише на 2,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Незмінно найпопулярнішим автомобілем на акумуляторах залишається бюджетний Nissan Leaf – за 5 місяців їх купили 567 українців.

Друге місце за люксовим, але популярним Tesla Model 3 – всього 263 авто придбали та зареєстрували українці. Трійку лідерів замикає компактний електрокар Volkswagen e-Golf – 156 реєстрацій.

Четверте місце також за німецьким Volkswagen ID.4 – 138 авто, а п’ятірку замикає Dong Feng M-NV – 132 реєстрації.

Не всі електрокари можуть гарантувати безпеку на дорозі – в автомобілів Tesla виявили серйозну несправність, через яку автомобіль може без причини різко зупинитися. Це може статися навіть під час пересування автострадою. Загалом влада США нарахувала понад 750 скарг з різким гальмуванням авто.