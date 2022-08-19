Експерти Інституту досліджень авторинку визначили список найпопулярніших брендів вживаних електромобілів, котрі українці привозили з-за кордону.
Загалом із початку року українці придбали понад 8 тис. електромобілів. Лідером імпорту серед вживаних марок став Nissal Leaf, на другому місці – Tesla Model 3. Третє місце посів Volkswagen Golf.
Топ-10 популярних марок електрокарів:
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- Nissan Leaf — 679 шт.
- Tesla Model — 3 — 321 шт.
- Volkswagen Golf — 227 шт.
- Renault Zoe — 170 шт.
- Volkswagen ID.4 — 161 шт.
- Tesla Model Y — 144 шт.
- Chevrolet Bolt — 142 шт.
- Honda M-NV — 128 шт.
- Tesla Model S — 126 шт.
- Volkswagen E-Lavida — 91 шт.
У липні 2022 року українці купили понад 1,7 тис. електромобілів – цей показник перевищує минулий у 2,3 раза. Найчастіше купували Nissan Leaf.