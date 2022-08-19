Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Авто

Які електрокари українці приганяють частіше: 10 популярних вживаних марок

19 Серпня 2022, 13:01
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Електрокар
Джерело: Depositphotos

Експерти Інституту досліджень авторинку визначили список найпопулярніших брендів вживаних електромобілів, котрі українці привозили з-за кордону.

Загалом із початку року українці придбали понад 8 тис. електромобілів. Лідером імпорту серед вживаних марок став Nissal Leaf, на другому місці – Tesla Model 3. Третє місце посів Volkswagen Golf.

Топ-10 популярних марок електрокарів:

Зараз дивляться
  1. Nissan Leaf — 679 шт.
  2. Tesla Model — 3 — 321 шт.
  3. Volkswagen Golf — 227 шт.
  4. Renault Zoe — 170 шт.
  5. Volkswagen ID.4 — 161 шт.
  6. Tesla Model Y — 144 шт.
  7. Chevrolet Bolt — 142 шт.
  8. Honda M-NV — 128 шт.
  9. Tesla Model S — 126 шт.
  10. Volkswagen E-Lavida — 91 шт.

У липні 2022 року українці купили понад 1,7 тис. електромобілів – цей показник перевищує минулий у 2,3 раза. Найчастіше купували Nissan Leaf.

Читайте також:
Які електрокари українці приганяють частіше: 10 популярних вживаних марокЧи варто купувати електрокар: ціни, переваги та недоліки електроавто

Джерело
Інститут досліджень авторинку
Теги
Електромобіль
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь