19 Серпня 2022, 13:01 Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle

Експерти Інституту досліджень авторинку визначили список найпопулярніших брендів вживаних електромобілів, котрі українці привозили з-за кордону. Загалом із початку року українці придбали понад 8 тис. електромобілів. Лідером імпорту серед вживаних марок став Nissal Leaf, на другому місці – Tesla Model 3. Третє місце посів Volkswagen Golf. Топ-10 популярних марок електрокарів: Зараз дивляться Nissan Leaf — 679 шт. Tesla Model — 3 — 321 шт. Volkswagen Golf — 227 шт. Renault Zoe — 170 шт. Volkswagen ID.4 — 161 шт. Tesla Model Y — 144 шт. Chevrolet Bolt — 142 шт. Honda M-NV — 128 шт. Tesla Model S — 126 шт. Volkswagen E-Lavida — 91 шт. У липні 2022 року українці купили понад 1,7 тис. електромобілів – цей показник перевищує минулий у 2,3 раза. Найчастіше купували Nissan Leaf. Читайте також: Чи варто купувати електрокар: ціни, переваги та недоліки електроавто

Джерело Інститут досліджень авторинку

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