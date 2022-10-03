Интерес растет: когда украинцы массово пересядут на электромобили

Украинцы живо интересуются электромобилями. Многим нравится идея получить машину, которую можно “заправить от розетки” и не требующую столь тщательного ухода, как современная машина с двигателем внутреннего сгорания.

Продажи электромобилей растут из года в год, но медленно. Это связано как с изменениями в сознании украинцев (ранее и слышать не хотели об электричках), так и с выходом на рынок все более совершенных моделей с лучшими техническими параметрами, дизайном и габаритами.

По словам соучредителя компании по импорту автомобилей Target motors Олега Ткача, раньше электромобили для потребителей были неуклюжими, хилыми тележками. Преимущественно это было обусловлено техническим несовершенством и очень высокой стоимостью батарей. Сейчас появились модели на любой вкус и кошелек. Батареи постепенно становятся дешевле, их емкость постоянно растет при тех же габаритах.

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Самый простой пример – популярный в Украине Nissan Leaf. Машины первого поколения в 2010 году имели батарею емкостью 24 кВт/ч. В 2016 году потребители получили возможность заказать батарею на 30 кВт/ч. Второе поколение модели появилось в 2018-м и в базе уже имеет батарею на 40 кВт/ч. В 2019-м появилась опционная батарея на 62 кВт/ч. Запас хода по сравнению с моделью 2010 года увеличился почти в два раза. А стоимость новой машины тогда и сейчас сохранилась примерно на одном уровне – $35-40 тыс.

Эксперт убежден: массовому переходу украинцев на электромобили мешает то, что у большинства наших потребителей не хватает бюджета на модель с нужным запасом хода.

– Наиболее массовый сегмент – это машины до $10-12 тыс. В этом сегменте очень трудно купить автомобиль, имеющий запас на 200-250 км – из практики, такой запас чаще всего просят заказчики в этом сегменте. Влияет и то, что сети коммерческих быстрых зарядок еще не столь распространены. Хотя из года в год их становится все больше. Особенно в больших городах, – говорит Ткач.

По его мнению, ключевым для развития парка электромобилей является наличие возможности заряжать собственный автомобиль ночью на стоянке. Очень много жителей многоэтажек останавливает то, что таких парковок попросту нет, а у нынешних нет технических возможностей и мощностей сети, чтобы “электрифицировать” хотя бы часть парковочных мест. В последнее время в этом отношении наблюдают положительные движения.

– Электросети в частном секторе в большинстве мест не готовы к массовому наплыву электромобилей. Не хватает мощностей трансформаторов. По умолчанию на каждый дом предоставляют лишь 10 ампер. Это всего 2,2 кВт мощности на домохозяйство. Их не хватает на всю технику в современном доме. Не говорю уж о зарядке электромобиля, требующей хотя бы 2-3 кВт. Чтобы получить больше мощности на домохозяйство, нужно увеличить лимиты от поставщика электроэнергии. Это достаточно дорого и долго, – добавляет он.

Коммерческие электрозаправки.

Это удобно. Удобные, понятные приложения. Ты можешь видеть, где поблизости есть свободная зарядка, какова ее мощность и стоимость. Можно запланировать маршрут между городами с учетом заправок и ехать от точки к точке. Необязательно становиться где-то в окрестностях и скучать у машины пару часов. Можно заехать в какое-нибудь интересное место. И пока машина заряжается – хорошо провести время.

Для большинства электромобилей, имеющих батареи от 12 до 64 кВт/ч, быстрая зарядка на три фазы общей мощностью 22 кВт займет около двух-трех часов. А полчаса такой заправки позволят проехать примерно 100 км. Сейчас стоимость составляет на разных станциях от 6 до 10 грн за 1 кВт/ч.

В среднем электромобили тратят около 13 кВт на 100 км. То есть зарядиться за полчаса где-то на 100 км будет примерно 130 грн. Практически недостижимая стоимость для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания — с текущими ценами на топливо. Более мощные зарядные станции — быстрее и дороже. Со временем по всей Украине будет разветвлена ​​сеть быстрых заправок, и проблема, где зарядиться, вообще исчезнет.

Сервис.

С этим проблема разве что для откровенно экзотических брендов типа Fisker, каких-то малоизвестных азиатских производителей или очень новых моделей.

На что стоит обратить внимание при выборе электрокара

Чем новее авто – тем лучше. Основные расходы на содержание электромобиля – это ремонт или замена тяговой батареи. Со временем батарея теряет свою емкость и пробег на полном заряде “падает”. Есть модели машин, где это происходит быстрее, и есть очень долго держащиеся ввиду удачной конструкции.

Перед покупкой следует посоветоваться со специалистами или внимательно изучить модель самостоятельно. Комьюнити по этим вопросам уже хватает. Не проблема получить нужные знания, люди охотно поделятся опытом и посоветуют.

– Еще одной особенностью украинского рынка электромобилей является то, что в целях экономии многие модели покупались в битом виде с последующим ремонтом. Как вы понимаете, состояние после ДТП, а также качество ремонта могут быть разными. Поэтому советую обратиться к специалисту для выбора качественного электромобиля. Такие машины на рынке есть. Это если не хватает технических знаний выбрать самостоятельно. Или искать вариант без ДТП в прошлом, – объясняет Олег Ткач.

Сколько стоит зарядить электрокар в Украине

По состоянию на сегодняшний день, установлена стоимость 1,68 грн за 1 кВт/ч. Так что зарядить до полного Nissan Leaf с 24 кВт/ч батареей обойдется в 40 грн. По ночному тарифу — вдвое дешевле.

Зарядка Nissan Leaf для пробега в 100 км, оборудованного зарядным инвертором мощностью до 6,6 кВт, займет около трех часов. Пробег на одной зарядке Nissan Leaf составляет около 130-180 км. При оснащении электромобиля модулем с максимальной мощностью до 3,3 кВт период зарядки будет вдвое больше, то есть около 6-7 часов.

Быстрая зарядка Nissan Leaf на более мощной зарядной станции SuperCharger не всегда возможна, поскольку не все Nissan Leaf укомплектованы портом быстрой зарядки CHAdeMO. Но в случае возможной ускоренной зарядки Nissan Leaf можно зарядить за 30 минут при мощности зарядки 50 кВт.

Емкость батареи Tesla Model S 90D составляет 90 кВт/ч. Зарядка Tesla Model S 90D в домашних условиях от бытовой розетки практически бессмысленна. Такие мощные батареи обычно заряжают от домашних, так называемых настенных зарядных устройств с мощностью большей, чем бытовые станции – 23 кВт. Есть смысл заряжаться от 3-фазной сети.

Время зарядки зависит от возможности сети и вида зарядного устройства и может конкурировать с коммерческими зарядками. Только важно иметь дополнительные преимущества в виде ночного тарифа. От зарядной станции с мощностью 22 кВт Tesla Model S 90D полностью зарядится примерно за пять часов. От Supercharger или CHAdeMO – за 1,5-2 часа.

Как вычислить время зарядки электромобиля

Емкость батареи (кВт/ч) делим на мощность зарядного устройства (кВт) = время зарядки батареи электромобиля.

Чем выше текущий заряд батареи, тем медленнее происходит процедура зарядки. Из-за свойств самих батарей. Именно поэтому на суперчарджерах есть смысл заряжаться быстро до 80% и ехать дальше. Потому что после этого порога скорость зарядки будет существенно снижена.