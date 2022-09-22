В Україні з кожним роком зростає кількість авто на дорогах. Автовиробники також не стоять на місці, пропонуючи покупцям унікальні моделі з новими функціями. Наприклад, у всьому світі стрімко зростає популярність електрокарів, і Україна не виняток. Серед таких авто є як дорогі моделі, так і бюджетні.

Електрокари, які можна купити за $10 тис., – далі в матеріалі.

Nissan Leaf. Культовий електрокар, який миттєво підкорив ринок екологічно чистих автомобілів. Дешевизна, простота в ремонті та надійність – це ключові особливості цього транспорту. Автомобіль досить легко купити як в Україні, так і в Європі чи США.

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Renault Zoe. Компактний міський автомобіль. Чудово підійде для поїздок на роботу, в магазини та за місто з дітьми. Це основний конкурент легендарного Nissan Leaf. Топові версії мають запас ходу до 300 км.

Chevrolet Bolt EV. Відомо, що автомобіль розробляли у співпраці з LG. Електрокар має значний запас ходу до 400 км, а також об’єм багажника до 1600 л, якщо скласти задні сидіння. В Україні деякі вживані моделі продаються дешевше за $10 тис.

BMW i3. Не найновіший електрокар, але популярність бренду BMW дається взнаки – автомобіль досі має попит на вторинному ринку, зокрема й в Україні. Порівняно нові моделі можна знайти з цінником нижче за $10 тис.

Citroen C zero. Компактний електрокар, який вмістить усю родину і провезе навіть найвужчими дорогами міста. Дешевизна та невибагливість у ремонті підкуповує багатьох, і не лише в Європі.

Навіть в Україні далі падає ціна на авто. Наприклад, помітно подешевшали Volkswagen Passat і Golf, а деякі моделі впали в ціні до $1 тис. Щоправда, на цьому позначилася війна та платоспроможність українців.