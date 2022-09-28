В Україні з’явиться мережа електрозарядних станцій для гібридів та електрокарів. Цим займатиметься державне підприємство Енергоатом.

Про це повідомляється на сайті Кабінету Міністрів України. Відомо, що Енергоатом планує створити мережу із 120 зарядних станцій із різними можливостями. 40 з них отримають потужність 160+ кВт, а решта 80 – 60+ кВт. Усі вони будуть розташовані в обласних центрах та основних автомагістралях України.

За заявою влади, створити мережу станцій планують протягом двох років. За словами Міністра енергетики Германа Галущенка, це дозволить збільшити популярність електрокарів в Україні, а також покращити якість обслуговування транспорту, який вже активно використовується на території країни.

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– В Україні на сьогодні разом із гібридами, кількість електрифікованих авто становить понад 100 тисяч. Створення національної інфраструктури зарядних станцій дозволить позитивно вплинути на тенденцію електрокарів як для приватного використання, так логістики. Також це зменшення залежності України від корисних копалин, зниження рівня шкідливих викидів в атмосферу, покращення загальної екологічної ситуації, – зазначив Герман Галущенко.

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