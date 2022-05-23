На ринку електрокарів в Україні зараз справжній бум, криза з пальним дає свої результати.

Дедалі більше українців відмовляються і від тривалих очікувань у чергах на АЗС та безуспішного полювання за пальним.

Журналісти Фактів ICTV поспілкувалися з українцями, які перейшли на електромобілі, та дізналися думку ритейлерів щодо того, за скільки наші водії готові придбати електрокар.

Зараз дивляться

Чи варто зараз поспішати з купівлею електромобіля, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

За рік запити на електрокари зросли в 15 разів, і в 11 разів – на гібриди. І це лише за даними онлайн-магазину OLX.

– За останні півтора місяця на OLX.Авто розміщено 1,9 тис. оголошень з продажу електрокарів та 1,3 тис. з продажу гібридів, тобто десь 1 тис. пропозицій авто на місяць проти 120 минулого року, – каже керівник підрозділу сервісу оголошень OLX. Авто Андрій Коцина.

Бум продажу на ринку електрокарів підтвердив і ритейлер одного з електромобілів-бестселерів Ніссан Мотор Україна. У компанії розповідають, що за останні два тижні парк нових електрокарів просто розкупили.

Попит почав зростати ще у квітні, коли паливна криза тільки-но починалася, каже менеджер з комунікації Ніссан Мотор Україна Володимир Іванов.

– У квітні продаж наших електрокарів зріс на 30%. Для порівняння, автомобілі з бензиновими двигунами впали у продажах на 90%. А дизелі – на 87%. Тобто електрокари – це був єдиний сегмент, який показав зростання. Можемо констатувати, що всі автомобілі, які у нас були в Україні, розкупили. І зараз ми працюємо над тим, щоб розблокувати доступ до наших європейських складів, – каже Іванов.

Щоби не допустити кризи з поставками через заблоковані порти, компанія вже веде переговори зі своїм партнерами у Європі. Сподіваються, що за тиждень-два зможуть ввозити нові електрокари з польських та британських складів Nissan.

Автоблогер і журналіст Сергій Волощенко вважає, що ситуація на ринку електрокарів – це стрибок інтересу, а не ажіотаж.

– Насправді, якщо подивитися, що відбувається з автомобільним ринком зараз, то зрозуміло, що нових автомобілів немає. Дилери та імпортери не працюють. За результатами 2021 року було зареєстровано понад 35 тис. електромобілів на всю країну. І за 2021 рік ввезли ще 10 тис. Це була величезна цифра порівняно з 2020 роком. Однак все одно 1% від усього ринку. Тобто загалом завели 1 млн автівок: вживаних і нових, з них лише 10 тис. були електромобілі. Ось таке колосальне співвідношення. Поки діє нульове розмитнення, усі везуть вживані європейські машини. Справді, там смачні ціни, можна вибрати гарне авто в діапазоні €3,5-5 тис. Це основа того, що везуть зараз. Проте це автівки з двигуном внутрішнього згоряння, а не електрокари, – зазначає Волощенко.

Автоексперт погоджується, що через підвищений попит зараз вкрай важко знайти електроавтівку вартістю $5 тис.

Натомість найоптимальнішою ціновою нішею вважає 10-35 тис. у.о. Волощенко навів три причини, що виправдовують купівлю електрокара.

Зарядка – це дуже дешево.

Для порівняння, заправити бак з середньою ціною бензину 50 грн за 1 літр нам обійдеться у 2500 грн. Зарядити вдома електрокар з максимальним запасом у 250 км пробігу нам вартуватиме 70 грн. Різниця неймовірна.

– Заряджати електрокари в Україні дуже дешево. У нас величезна різниця між вартістю пального і вартістю електроенергії. В Європі такого немає, там ці енергоносії коштують приблизно однаково, – зазначає Волощенко.

Лише короткі дистанції

– І, як на мене, це найголовніше. Електромобіль – ідеальний варіант для поїздок у межах міста. Це така собі зброя ближнього бою. Це поганий транспорт для евакуації, що в наших умовах стало дуже актуально. Тому що ти не можеш на ньому далеко поїхати, – вважає експерт.

Власна розетка

Якщо немає спеціальної розетки для “електрички” і ви розраховуєте лише на підстанції, які є в громадських місцях, – то це погана ідея. Волощенко зазначає, коли їдете до найближчої електрозаправки, не факт, що ви там зможете зарядитися.

Потрібно мати чи відповідні дроти, чи контракт із тим постачальником, який продає електрику через певну зарядку. Словом, цей квест дуже швидко набридає.

– Обов’язково потрібна власна розетка, розраховувати слід на себе, – зауважує Волощенко.

Експерт додає, за ідеальних умов електромобіль не має бути єдиною автівкою в родині. Повинен бути запасний варіант на далекі відстані. Якщо ж ваші щоденні пробіги не перевищують 100 км – тоді електромобіль для вас.

Варто розуміти, що 90-95% всього парку електромобілів в Україні – це вживані Nissan LEAF. А вживаний електромобіль має заряд батареї, у кращому разі , на 100 км їзди. На вторинному ринку зараз їх можна знайти від $10 тис. Новий Nissan LEAF обійдеться близько 32 тис. у.о.

Наважився пересісти у електрокар і Василь Матвійчук з Луцька.

Перейти на електроавто планував давно, але коли побачив як на АЗС ростуть ціни і черги – більше не вагався.

– Насправді, електрокар можна купити взагалі від $10 тис., авто буде менше проїжджати, але все одно, це буде економно. Tesla можна купити від $25 тис., – каже Василь.

Запас ходу тут на 400 км. Василь зазначає, що порівнюючи зі старою автівкою, сьогодні витрачає на поїздки вдесятеро менше. А ще економить на заміні мастил та фільтрів.

На думку чоловіка, електрокар давно вже не розкіш, а розумна економія і турбота про довкілля. Хоча визнає – звикав до нового автомобіля два тижні.

– Тепер мені не потрібно стояти у кілометрових чергах по чотири години. Машина заряджається за півтори години на 400 км, а на заправці мені потрібно було б простояти чотири години, щоби залити 10 л на 100 км. Величезна перевага і в економії – на 50 тис. км їзди на електрокарі я заощаджую приблизно $5 тис., порівняно з дизелем, – розповідає Василь.

Незважаючи на попит, черг на електричних підстанціях поки що немає, розповідає менеджер салону електрокарів Анатолій Гусєв.

– Домашній тариф дешевший, тому більшість заряджається вдома. На сьогодні тариф становить 1.68 грн/кіловат. На станції за кіловат попросять від 7 до 12 грн. А вдома можна встановити двотарифний лічильник і мати подвійну знижку, тоді кіловат обійдеться приблизно у 90 коп. До прикладу, 20 грн – це приблизно 150 км їзди влітку, і близько 80-90 км взимку, – розповідає Гусєв.

В України наразі хороші темпи переходу на електрокари, підсумовує автоблогер Сергій Волощенко. За його словами, кількість електрокарів в Україні навіть більша, ніж у Польщі.

В Україні хороша динаміка щодо розвитку електрозаправок, і вона лише зростатиме. Щодо купівлі електрокара саме зараз, у період паливної кризи, експерт радить зважити усі за та проти.

Волощенко акцентує, що дефіцит пального так чи інакше припиниться, тож варто продумати, чи зручно буде користуватися електрокаром у мирний час.