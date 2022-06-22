У більшості українських АЗС є спеціальні мобільні додатки. За їх допомогою можна купувати бензин, спостерігати за наявністю палива на певній заправці та слідкувати за витратами.

Які мобільні застосунки мають найбільші мережі АЗС та як через них купувати паливо – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

ОККО

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Ця АЗС відпускає бензин лише з додатком Fishka. Як пояснює працівниця АЗС ОККО, починаючи з 5 травня без Fishka взагалі не заправляють, система не дає навіть літр.

Через мобільний додаток Fishka ви зможете заправитись від 15 л. Все залежить від вашого ліміту – 15, 20, 30 чи 40 л. Для великогабаритних автомобілів збільшення ліміту до 50 л дизеля.

Загалом, через у Fishka передбачена функція купівлі бензину онлайн, проте в умовах війни, вона може бути не доступна.

БРСМ

Мобільний додаток BRSM PLUS для клієнтів мережі БРСМ-Нафта надає можливість скористатися усіма перевагами. Мобільний застосунок дозволяє:

визначити ваше місце розташування;

швидко знайти на онлайн мапі найближчі заправки;

побачити наявність пального на АЗС;

постійно бути в курсі знижок та акцій (зважайте, що під час воєнного стану акцій може не бути);

дізнатися стан особистого рахунку, переглянути історія покупок;

редагувати особисті дані;

зв’язатися з оператором.

Додатком BRSM PLUS можна користуватися замість паливної картки. Також застосунок дозволяє купити бензин онлайн. Проте, віртуальні літри будуть дійсні лише два дні після придбання.

Рекомендуємо перед виїздом на заправку, перевірити наявність на певній АЗС вашого бензину, лише потім здійснити онлайн покупку та їхати заправлятися. Зважайте на те, що бензин можуть забрати у вас під носом.

Тобто наявність віртуальних літрів не гарантує вам 100% заправку. Якщо на станції не буде потрібного вам пального – ви не заправитесь.

KLO

Додаток KLO надає клієнтам безліч переваг. Якщо він у вас завантажений, вам не потрібно мати при собі пластикову картку мережі. Загалом, у застосунок діє програма лояльності:

миттєва реєстрація;

шрих-код замість картки;

знижки, бонуси, акції та купони;

історія покупок;

карта найближчих заправок.

Проте так було до повномасштабної війни. 24 лютого усім користувачам додатку надійшло повідомлення, що програма лояльності скасована. Зараз у додатку можна дізнатися, де фізично розташовані заправки, але інформація про наявність пального та ціни не актуальна.

Тому краще перевіряти все особисто, телефонуючи до оператора.

Socar

Додаток Socar levelпоказує користувачам наявність пального на певних заправках. Як і інші, застосунок надає користувачам інформацію про наявність бензину на заправках, змогу прокласти маршрут до найближчої АЗС та дозволяє отримувати певні бонуси та знижки.

Придбати віртуальні літри в додатку неможливо.

WOG

У застосунку Pride можна купити бензин онлайн. Щоправда, останнім часом водії скаржаться на те, що на WOG почали відпускати віртуальні літри в бак так само, як і тим водіям, що купують їх особисто за готівку.

Тобто купуючи віртуальне пальне на картку, ви можете хіба що зафіксувати його ціну на певний час. Інших переваг така покупка не надає.

Карта АЗС у додатку також є. Однак користуватися нею не дуже зручно. Хоча перевірити наявність пального на найближчій АЗС можна.

UPG

На цій АЗС клієнтам без ідентифікації відпускають лише 10 л пального, якщо ви маєте програму отримаєте 20 л. Тобто перевага застосунку помітна.

Також у додатку є картка АЗС із зазначенням наявності пального. Щоправда, за словами користувачів, оновлюється вона не дуже оперативно. Бензин швидко закінчується, тому до вашого приїзду його може вже не бути, хоча в додатку ще буде відображатися його наявність.

Купити віртуальні літри в програмі було неможливо. Схоже, функцію тимчасово вимкнули.

Варто зазначити, що в умовах війни, усі правила користування додатками змінені. Рекомендуємо завжди перевіряти наявність бензину на тій чи іншій АЗС особисто. Можете просто зателефонувати на гарячу лінію та з’ясувати деталі.