Талони від ОККО — це зручний спосіб розрахунку за пальне за фіксованою ціною, яка є незмінною з моменту придбання талону протягом всього визначеного терміну дії. Номінал залишається звичним для клієнтів — 10, 20 та 50 літрів.

Як купити талони на бензин на заправці ОККО – дізнавалися Факти ICTV.

Хто може придбати талони

На заправках ОККО продають бензин та ДП з обмеженнями.

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Загалом на ОККО відпускають лише по 10 л бензину в одні руки, крім того, на певних станціях можна заправити авто без талону. Проте, це скоріше виняток, на більшості АЗС без талону бензин ви не отримаєте.

Цікаво, що паливні талони можуть придбати лише юридичні особи після укладання договору.

Інші ж клієнти можуть користуватися карткою Fishka через мобільний додаток. За наявності Fishka у водія ліміт на покупку палива збільшується. Наприклад, з додатком Fishka вам відпустять від 10 л до 30 л, без застосунку – лише п’ять л.

Подивитися перелік всіх працюючих АЗС у містах України та які обмеження на них діють можна на карті ОККО та в чат-боті.

Як купити паливні талони на ОККО

На відміну від паливної карти, талони можна поповнювати, або використовувати для одноразового користування.

Паливні талони дозволяють повністю контролювати ваші витрату. Крім того, їх використання значно спрощує процедуру звітності для фінансових відділів організацій.

Особистий кабінет ОККО-онлайн надає можливість купити талони нового зразка просто за допомогою банківської карти, управляти, контролювати та отримувати звітність по використаних і невикористаних талонах.

Крім того, особистий кабінет дає скористатись гнучким функціоналом паливного талону зі змінним номіналом. Він може коливатись від 2 до 300 літрів. Перевага таких талонів — у можливості використання друкованого або ж з пред’явленого талону з мобільного телефону.

Передусім, купити талони можуть лише юридичні особи після укладення договору приєднання.

Аби його укласти необхідно звернутися до одного з представництв АЗС ОККО та повідомити менеджеру про бажання придбати талони. Або ви можете зайти на сайт ОККО та в режимі онлайн укласти єдиний рамковий договір.

Важливо, що наразі АЗС ОККО не укладає нові договори на продаж паливних талонів. Як пояснює сама компанія, це спричинено дефіцитом пального.