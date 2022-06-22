В большинстве украинских АЗС есть специальные мобильные приложения. С их помощью можно покупать бензин, наблюдать за наличием топлива на конкретной заправке и следить за расходами.

Какие мобильные приложения имеют крупнейшие сети АЗС и как через них покупать топливо — читайте в материале Фактов ICTV.

ОККО

Эта АЗС отпускает бензин только с приложением Fishka. Как объясняет работница АЗС ОККО, начиная с 5 мая без Fishka вообще не заправляют, система не дает даже литр.

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Через мобильное приложение Fishka вы сможете заправиться от 15 л. Все зависит от вашего лимита – 15, 20, 30 или 40 л. Для крупногабаритных автомобилей увеличения лимита до 50 л дизеля.

В общем, через в Fishka предусмотрена функция покупке бензина онлайн, однако в условиях войны она может быть не доступна.

БРСМ

Мобильное приложение BRSM PLUS для клиентов сети БРСМ-Нафта предоставляет возможность воспользоваться всеми преимуществами. Мобильное приложение позволяет:

определить ваше местоположение;

быстро найти на онлайн карте ближайшие заправки;

увидеть наличие горючего на АЗС;

постоянно быть в курсе скидок и акций (учитывайте, что во время военного положения акций может не быть);

узнать состояние личного счета, просмотреть историю покупок;

редактировать личные данные;

связаться с оператором.

Приложением BRSM PLUS можно пользоваться вместо топливной карты. Также оно позволяет купить бензин онлайн. Тем не менее, виртуальные литры будут действительны лишь два дня после приобретения.

Рекомендуем перед выездом на заправку, проверить наличие на определенной АЗС вашего бензина, лишь потом осуществить онлайн покупку и ехать заправляться. Учитывайте то, что бензин могут забрать у вас под носом.

То есть наличие виртуальных литров не гарантирует вам 100% заправку. Если на станции не будет нужного вам горючего — вы не заправитесь.

KLO

Приложение KLO предоставляет клиентам множество преимуществ. Если оно у вас скачено, вам не нужно иметь при себе пластиковую карту сети. В общем, в приложение действует программа лояльности:

мгновенная регистрация;

шрих-код вместо карты;

скидки, бонусы, акции и купоны;

история покупок;

карта ближайших заправок.

Однако так было до полномасштабной войны. 24 февраля всем пользователям поступило сообщение, что программа лояльности отменена. Сейчас в приложении можно узнать, где физически расположены заправки, но информация о наличии горючего и цены не актуальны.

Поэтому лучше проверять все лично, звоня к оператору.

Socar

Приложение Socar level показывает пользователям наличие горючего на определенных заправках. Как и другие, приложение предоставляет пользователям информацию о наличии бензина на заправках, возможность проложить маршрут до ближайшей АЗС и позволяет получать определенные бонусы и скидки.

Приобрести виртуальные литры в приложении невозможно.

WOG

В приложении Pride можно купить виртуальные литры топлива. Правда, в последнее время водители жалуются на то, что на WOG начали отпускать виртуальные литры в бак так же, как и тем водителям, что покупают их за наличные.

То есть покупая виртуальное топливо на карту, вы можете разве что зафиксировать его цену на определенное время. Других преимуществ такая покупка не предоставляет.

Однако пользоваться ею не очень удобно. Хотя проверить наличие горючего на ближайшей АЗС можно.

UPG

На этой АЗС клиентам без идентификации отпускают только 10 л горючего, если вы имеете программу получите 20 л. То есть преимущество приложения заметно.

Также в нем есть карточка АЗС с указанием наличия горючего. Правда, по словам пользователей, обновляется она не очень оперативно. Бензин быстро заканчивается, поэтому к вашему приезду его может уже не быть, хотя в приложении еще будет отображаться его наличие.

Купить виртуальные литры в программе было невозможно. Похоже, функцию временно выключили.

Стоит отметить, что в условиях войны, все правила пользования приложениями изменены. Рекомендуем всегда проверять наличие бензина на той или иной АЗС лично. Можете просто позвонить на горячую линию и выяснить детали.