Ситуація з цінами на паливному ринку України поступово стабілізується. Проте середня вартість залежить від того, в яких областях та на якій АЗС заправляти машину.

Станом на 22 червня ціни на бензин А-95 стартують від 50,40 грн за літр, на дизельне паливо – від 56,00 грн за літр, а на автогаз – від 40,96 грн.

Ціни коливаються залежно й від регіону, в якому потрібно заправити автомобіль. Зокрема, найдешевше бензин коштує у Волинській, Чернігівській, Миколаївській, Полтавській та Херсонській областях.

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Дизельне паливо можна купити за меншою вартістю у цих же регіонах, проте до цього списку ще додається Житомирська область.

Якщо ж оцінювати вартість з огляду на ціни на автозаправних станціях, то бензин А-95 найдешевше пропонують UPG, Авіас та Укрнафта – від 48,90 до 50 грн за літр. Найдорожчий цінник встановили Укргазвидобування за 52 грн та Катрал за 59 грн за літр.

Дизельне паливо коштує дешевше на Авіас та Укрнафті – 55 грн за літр, а автогаз можна придбати за меншою вартістю на АЗС UPG та Автотранс – за 37 грн та 40,97 грн за літр відповідно.