Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Авто

Ситуація стабілізується: ціни на бензин, дизпаливо та автогаз на АЗС в Україні

22 Червня 2022, 11:48
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Ситуація стабілізується: ціни на бензин, дизпаливо та автогаз на АЗС в Україні
Джерело: Depositphotos

Ситуація з цінами на паливному ринку України поступово стабілізується. Проте середня вартість залежить від того, в яких областях та на якій АЗС заправляти машину.

Станом на 22 червня ціни на бензин А-95 стартують від 50,40 грн за літр, на дизельне паливо – від 56,00 грн за літр, а на автогаз – від 40,96 грн.

Динаміка цін на бензин і дизель

Динаміка цін на бензин і дизель (щотижневий моніторинг цін).

Динаміка цін на газ для авто

Динаміка цін на газ для авто (щотижневий моніторинг цін).

Ціни коливаються залежно й від регіону, в якому потрібно заправити автомобіль. Зокрема, найдешевше бензин коштує у Волинській, Чернігівській, Миколаївській, Полтавській та Херсонській областях.

Зараз дивляться

Дизельне паливо можна купити за меншою вартістю у цих же регіонах, проте до цього списку ще додається Житомирська область.

Середня ціна на пальне в регіонах України, грн/л

Середня ціна на пальне в регіонах України, грн/л.

Якщо ж оцінювати вартість з огляду на ціни на автозаправних станціях, то бензин А-95 найдешевше пропонують UPG, Авіас та Укрнафта – від 48,90 до 50 грн за літр. Найдорожчий цінник встановили Укргазвидобування за 52 грн та Катрал за 59 грн за літр.

Дизельне паливо коштує дешевше на Авіас та Укрнафті – 55 грн за літр, а автогаз можна придбати за меншою вартістю на АЗС UPG та Автотранс – за 37 грн та 40,97 грн за літр відповідно.

Скільки коштує пальне в Україні.

Скільки коштує пальне в Україні.

Читайте також:
Ситуація стабілізується: ціни на бензин, дизпаливо та автогаз на АЗС в УкраїніЩо таке паливна картка: як користуватися та де отримати

Теги
Автогаз Автомобілісти АЗС Дизельне пальне паливо Ціна на газ
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь