Кількість автомобілів продовжує зростати, що, у свою чергу, спричиняє підвищену конкуренцію АЗС. Саме тому власники великих мереж автозаправних станцій почали залучати клієнтів, покращуючи якість обслуговування та автоматизацію оплати.

Це стало передумовою для створення спеціальних паливних карток. Що ж таке паливна картка та як її отримати – дізнавалися Факти ICTV.

Що таке паливна картка

Вона виглядає як звичайна пластикова картка з вбудованим чіпом, що має грошовий або літровий гаманці. Картка дозволяє клієнту зберігати пальне в грошовому еквіваленті, або в літрах пального з фіксованою ціною.

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З такими картками спрощується оплата палива, і навіть автоматизується контроль витрат за нього. Це зручний спосіб безготівкової сплати за пальне з можливістю використання бонусів.

Більшість з паливних карток містять невеликий чіп з інформацією про власника. Також є моделі, де вся інформація зберігається на магнітній стрічці або записана безпосередньо на пластиці.

Паливні картки є різні, проте фізично вони нічим не відрізняються одна від одної. За своїми можливостями вони діляться на лімітовані та безлімітні.

У першому випадку діє обмеження на регіон використання — це зручніший варіант для юридичних осіб, яким потрібен суворий контроль та врахування витрат на заправку.

Безлімітні карти, відповідно, не мають таких обмежень і дозволяють заправляти авто на будь-якій заправці мережі АЗС без прив’язки до певного регіону. Фізичні особи найчастіше вибирають саме цей варіант.

Крім того, є і невеликі обмеження щодо можливостей таких карток: фізичним особам доступний повний контроль та виведення статистики: бонуси, баланс, ліміти. Співробітникам компаній доступний лише перегляд балансу на карті.

Головна перевага паливної картки – нарахування бонусів, на які можна заправити авто додатковими літрами палива.

Окрім цього, у них є й інші переваги:

можливість зручного поповнення балансу та повного контролю за ним;

мережеві знижки на інші послуги заправок мережі;

створення звітності для бухгалтерії транспортного відділу;

можливість встановити контроль за обсягами палива.

Наявність паливної картки вигідна як підприємствам, так і фізичним особам — це можливість дешевше заправляти авто, отримувати бонуси за регулярне заправлення, і разом з цим враховувати витрати на паливо, що є особливо важливим для відділу бухгалтерії при обліку безготівкової оплати.

Як отримати паливну картку на WOG

Аби отримати паливну картку від АЗС WOG необхідно звернутися у одне з представництв ТОВ ВОГ КАРД. Менеджери заправки проконсультують вас про можливості і переваги роботи з смарт картками.

Отримати смарт картки та користуватися ними клієнт може після підписання угоди та здійснення передоплати за картку і нафтопродукти.

Як користуватися карткою WOG

Процес заправки з смарт картками WOG дуже простий:

приїхати на АЗС;

пред`явити оператору картку;

замовити марку і кількість пального.

При наявності засобів на картці оператор переллє пальне з картки в бак вашого авто. Операція підтверджується чеком. Ви можете попросити оператора роздрукувати інформацію з вашої картки.

Для поповнення засобів на картці вам необхідно внести готівку чи перерахувати необхідну суму на розрахунковий рахунок ТОВ ВОГ КАРД.

Як отримати паливну картку на ОККО

Вона дозволяє клієнтам проводити усі операції за картками в режимі онлайн, оптимізуючи витрати й заощаджуючи час.

Кожен власник паливної картки ОККО отримує доступ до особистого інтернет-кабінету, де в режимі реального часу може самостійно керувати лімітами та обмеженнями на картках, відстежувати операції з рухом коштів та нафтопродуктів на рахунку чи картці, переглядати умови договору, а також отримувати бухгалтерську звітність.

Аби отримати таку картку від ОККО вам теж необхідно звернутися до одного з представництв АЗС ОККО та повідомити менеджеру про бажання придбати картку. Або ви можете зайти на сайт ОККО та в режимі онлайн укласти єдиний рамковий договір.

Кожна паливна картка від мережі ОККО має унікальний PIN-код, передбачає миттєве блокування при втраті чи спробі несанкціонованого доступу, а також налаштування індивідуальних правил для визначення підозрілих операцій.

Власники паливних карток отримуватимуть СМС-нагадування про вичерпання ліміту рахунку, закінчення терміну договору, нові пропозиції від мережі АЗК, спроби несанкціоновано скористатися карткою чи здійснити не дозволену операцію.

Важливо, що наразі АЗС ОККО не укладає нові договори на продаж паливних карток. Як пояснює сама компанія, це спричинено дефіцитом пального.