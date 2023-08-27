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Звіртеся зі своїми цілями: гороскоп на 28 серпня 2023 року

27 Серпня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 28 серпня 2023 року обіцяє досить хорошу та стабільну енергетику дня.

За прогнозом університету Нікіфорових, це день, коли можна здобути перемогу у важливих сферах життя і досягти бажаного там, де це необхідно. Але важливо, щоб ці сфери спочатку були окреслені.

Звіртеся зі своїми цілями, чи ви йдете у потрібному напрямку.

Якщо цілі окреслені, зазирніть у них ще раз. Перечитайте, надихніться і спокійно починайте діяти згідно з наміченим планом. Чудово буде перед цим попросити благословення у вашого роду в цілому або у вашого тата зокрема (наживо або хоча б подумки).

Будьте уважні в роботі з документами та точними даними, особливо до 15:52. Можуть бути помилки та неточності, тож перевіряйте декілька разів.

Згідно з гороскопом на 28.08.2023, у цей день сприятливо:

  • обрізати нігті;
  • розпочинати подорожі.

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