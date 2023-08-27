Гороскоп на 28 серпня 2023 року обіцяє досить хорошу та стабільну енергетику дня.

За прогнозом університету Нікіфорових, це день, коли можна здобути перемогу у важливих сферах життя і досягти бажаного там, де це необхідно. Але важливо, щоб ці сфери спочатку були окреслені.

Звіртеся зі своїми цілями, чи ви йдете у потрібному напрямку.

Якщо цілі окреслені, зазирніть у них ще раз. Перечитайте, надихніться і спокійно починайте діяти згідно з наміченим планом. Чудово буде перед цим попросити благословення у вашого роду в цілому або у вашого тата зокрема (наживо або хоча б подумки).

Будьте уважні в роботі з документами та точними даними, особливо до 15:52. Можуть бути помилки та неточності, тож перевіряйте декілька разів.

Згідно з гороскопом на 28.08.2023, у цей день сприятливо:

обрізати нігті;

розпочинати подорожі.

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