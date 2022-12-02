Фінансовий гороскоп на 2023 для всіх знаків зодіаку

2023 рік внесе свої корективи в наше життя, і бурхливий корабель під назвою “Зміни тут” продовжить дрейфувати водами нашої планети. Перспективі величезні, зміни глобальні, а тривога нас ще не відпустить. Але на шляху до нового кращого світу треба ще трішки поборотися.

Процеси, які запустилися колективно та індивідуально, дуже масштабні, і банально для того, щоби вижити, потрібні фінансові ресурси.

Фінансовий гороскоп 2023 для усіх знаків зодіаку ексклюзивно для Фактів ICTV підготувала астролог Олена Кравченко.

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Овен

Найкращі перспективи та фінансові можливості в Овнів будуть на початку року до середини весни — матимете змогу проявити себе у всій красі, продати себе якнайдорожче і довести всім “я можу”. Беріть за барки нові можливості і вперед. Прийшов час визначитися, що саме вам треба.

На тих, хто народився в останніх числах знаку, чекають випробування на міцність, причому це можуть бути як нові витрати, так і додаткові владні повноваження, але, як ми знаємо, саме так людина і перевіряється на міцність.

У бізнесі можна пробувати експериментувати і не боятися шукати нові рішення, залучайте інвесторів, не витрачайте свої кошти на інших, більше уваги своїм пріоритетам. Якщо не скористаєтеся можливостями — є ризик отримати зайву вагу.

Тілець

Рік пропонує певну стабільність у професійній сфері, але якщо ви навчитеся йти за планом і планомірно будете підвищувати свою кваліфікацію (до літа бажано встигнути).

Ваш успіх буде крутитися навколо теми однодумців, треба створити свою тусовку або долучитися до такої, спілкуйтеся з неординарними людьми.

Залучайте сучасні технології у роботу, витрати плануйте, будьте відкритим для широких можливостей, щоби проявити свою оригінальність і самореалізуватися таким чином.

Близнюки

Широко застосовуйте власний життєвий досвід і звертайтесь по допомогу до офіційних, впливових осіб, вони допоможуть на шляху до фінансової стабільності.

Варто вкластися у рекламу, справ буде багато, робіть розумні капіталовкладення з перевіреними людьми. Будуйте глобальні плани, займайтеся саморозвитком.

Не забувайте все оформлювати офіційно, реалістично дивіться на речі, не намагайтеся уникнути відповідальності.

Будь-яка взаємодія з іноземцями зіграє вам на руку. І обережно, якщо в минулому ви зробили щось не так у фінансовому сенсі — будете платити за ці помилки.

Рак

Цього року треба буде трішки навчитися бути нахабними і проявляти себе, рік доволі вдалий для вас. Якщо навчитеся правильно розставляти пріоритети і не будете чіплятися за дрібниці, то вам вдасться покращити свою фінансову та професійну сферу.

Проявляйте себе в роботі, вас будуть відвідувати вдалі та креативні ідеї та плани, які сприятимуть покращанню професійного становища — не соромтесь їх.

Спільний капітал, розподіл прибутку, повернення боргів — всі ці теми будуть програватися протягом року. Удача буде на вашій стороні в питаннях великих покупок. І не скупіться на гарний відпочинок.

Лев

Треба буде попрацювати над тим, щоб завоювати собі місце під сонцем — треба буде завжди мати на оці кілька планів про запас (особливо тим, хто народився всередині знаку). Зусиль доведеться докласти хороших, не слід очікувати миттєвих результатів, але все це буде приправлено дрібкою удачі у вигляді раптових покровителів.

Навчайтеся, шукайте зв’язок з експертами, гуру, знайдіть собі наставника, він проведе до успіху.

Обмежте ділову активність від масштабування, більше уваги приділяйте поточним завданням. Доведеться навчитися розумно розпоряджатися грошима і складати план витрат, та призвичаїтися до того, що щось іде не за планом, якщо хочете зберегти свій фінансовий ресурс і стабільність.

Діва

Цьогоріч треба навчитися тримати баланс між тим, що хочу я, і що я можу зробити для цього світу, бо можна буде залишитися без останньої сорочки. Якщо будете впевнено і наполегливо працювати — фінансове становище покращиться (особливо у тих, хто народився наприкінці знаку).

У кар’єрі треба буде постаратися, але на вас буде чекати нагорода за сумлінну працю. Витрати, зроблені на перспективу, окупляться сповна, головне не сильно розпорошуйтесь на дрібниці і не піддавайтеся різним незрозумілим вмовлянням — ризик того, що до вас будуть чіплятися шахраї, дуже великий. Жодних незаконних справ, тільки все в чисту, відкрито, прозоро!

Терези

Удача з вами за ручку в першій половині року. Тут можливі вигідні контракти, покупки. Беріть участь у конкурсах, не стримуйте амбіції, а от у фінансах тримайтесь балансу — не будьте скнарою, але і не витрачайте все до останньої копійки. Отримайте нові знання в сфері інвестицій, фінансів, інакше можливі відкати у заробітках.

У вирішенні ділових і фінансових питань не спирайтеся дуже сильно виключно на свою думку, бо ваша зарозумілість може зіграти з вами злий жарт. Звертайтеся до фахівців за консультаціями та до покровителів за порадою.

2023 рік – це той час, коли краще перестрахуватися у фінансовому сенсі.

Скорпіон

У фінансах треба більше приділяти уваги виваженому підходу, не йти на ризиковані операції, все робити по закону, без чорної каси, здоровий глузд править балом.

Приділіть увагу придбанню нерухомості, не економте на відпочинку та здоров’ї.

Надійних партнерів і співробітників шукайте до літа, пробуйте себе в ролі організатора. Пробуйте новітні прогресивні методи, досліджуйте, інтуїтивне розуміння нагальних змін дасть гарні результати, розпочинайте нові проєкти.

На літо пророкуються зміни на краще в фінансовому сенсі. Якщо до того ви будете користуватися порадами більш мудрих товаришів, цей період принесе фінансовий ріст, нові навички.

Стрілець

Рік розпочнеться активно, головне — не порушувати закон. Доведеться систематично повторювати ті самі дії для результату, можлива певна несправедливість, інтриги на роботі в наймі. Сприятливий час для перемовин, договорів.

Вдалий рік, щоби спробувати відкрити свою справу, якщо ж ви вже підприємець — подумайте добре над делегуванням повноважень, але величезну увагу приділіть своїй інтуїції і серйозності партнерів/виконавців. Візьміть за приклад чийсь бізнес і спробуйте перейняти фішки, які є найбільш вдалими.

Залучайте іноземний капітал, перед вами відкриваються нові перспективи. Можлива фінансова допомога.

Козеріг

У Козерогів рік активний, треба буде працювати на піку своїх можливостей, брати на себе додаткові зобов’язання. На початку року буде час, щоби трішки перевести дух, набратися сил, а далі — вперед на амбразуру. Плюс — буде можливість масштабуватися, проявити свої творчі здібності, мінус — додаткові витрати.

З’явиться можливість отримати цінні знання та покращити рівень своїх знайомств. Головне – використовуйте всі наявні навички та демонструйте завзятість.

Загалом фінансова ситуація буде трішки нестабільною, не такою як хотілося б, зважаючи на вкладені зусилля, але в другій половині року ви отримаєте плоди своїх зусиль.

Водолій

Для вас 2023-й підготував гарні зміни, але тільки за умови, що ви маєте чітку картинку та уявлення кінцевих цілей. Досягнути омріяного результату буде нелегко, але дисципліна, наполегливість, здатність ловити хвилю постійно змінюваних обставин принесе свої плоди.

Плануйте виступи на людях, рекламу, співпрацюйте з іноземними фірмами.

Якщо хотіли змінити професійну діяльність — вперед. Глобальні зміни, реорганізація — ваш шанс отримати нове життя та свою фінансову стабільність.

Ваші помічники в 2023-му — рішучість та доброзичливість.

Риби

Рік глобальних змін у розумінні ділового та фінансового життя, намагайтеся не потрапити в інтриги.

Чудові шанси на початок своєї нової справи, чи успішно продовжити ту, що є, якщо перестанете ділити світ на чорне та біле та уникати відповідальності.

Загалом рік сприятливий для покращення свого фінансового становища. Виконуйте поточні завдання, не відкладайте завдання на потім, розподіляйте пріоритети, прислухайтесь до порад близьких. Період дасть змогу проявити ваш творчий потенціал та особисті якості.

Проявіть чудеса працьовитості, аналізуйте уважно ситуацію, ламайте стереотипи, навіть найамбіційніші ідеї можна буде реалізувати, якщо навчитеся брати на себе ініціативу.