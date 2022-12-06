Любовний гороскоп 2023 для всіх знаків зодіаку ексклюзивно для Фактів ICTV підготував екстрасенс Віктор Литовський.

Чого варто остерігатися парам у 2023 році та на що можуть сподіватися самотні представники знаків зодіаку в рік Водяного Чорного Кролика, читайте у матеріалі.

Овен

Рік Кролика підготує для Овнів безліч змін, і ви повинні бути готові до них. Самотніх представників цього знаку чекатимуть нові знайомства з протилежною стороною, які будуть дуже бурхливо і швидко розвиватися.

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Овнів, які перебувають у стосунках, чекає безліч конфліктних ситуацій на початку року, які можуть не вщухнути, а навпаки розгорятимуться все більше і більше. Зірки рекомендують у таких ситуаціях не робити з мухи слона, йти на компроміси та знаходити мирні виходи із конфліктів і сварок, навіть якщо ви вважаєте, що правда на вашому боці.

Тілець

Новий 2023 рік стане доленосним для багатьох представників даного знаку зодіаку. Самотні представники знайдуть собі пару, Тільці, які вже перебувають у стосунках, нарешті їх узаконять, а одружені зможуть мати дітей.

Однак представникам, які вже перебувають у стосунках і прагнуть створити сім’ю, варто бути уважними і не тиснути на другу половинку у питаннях заміжжя, щоб потім вам це все не вийшло боком.

Близнюки

Представники знаку зодіаку Близнюки весь свій час витрачають на роботу, просування кар’єрними сходами і забувають не тільки про себе, а й про своїх рідних, другу половинку. Самотнім Близнюкам варто бути розсудливим і навчитися відпочивати, зустрічатися і знайомитися з новими людьми. Близнюки, які вже перебувають у стосунках, рік підготує безліч сюрпризів від другої половинки, ви будете оповиті турботою, увагою та любов’ю.

У середині року на вас чекатимуть конфліктні ситуації, через які ви будете звинувачувати себе, навіть якщо ви мали рацію. Зірки рекомендують не давати волю негативним емоціям та намагатися згладжувати кути.

Рак

У представників знаку зодіаку Рак на початку року з’явиться шанс налагодити своє життя. Це стосується не тільки Раків, які перебувають у стосунках, а й самотніх представників цього знаку. Ваше щастя знаходиться зовсім поруч. Ви повинні діяти, виходити у світ, знайомитися з людьми, спілкуватися і тоді ви зможете створити міцні стосунки, які переростуть до створення сім’ї.

Не прогавте свій шанс, адже друга половина року не обіцяє такого успіху. Ви можете почати стосунки, які нічого доброго не принесуть, а лише втратите свій час.

Лев

Вільні Леви шукають для себе того, хто може стати для них не лише другою половинкою, а й того, поруч із ким можна душевно відпочити і не думати ні про що важливе. Велика ймовірність того, що ви знайдете таку людину. Є ймовірність, що така людина вже є у вашому оточенні, просто ви не розглядали її як потенційного партнера.

Для Левів, які вже у стосунках, у пріоритеті буде спокій партнера. Більше проводьте час за розмовами, щоб уникнути суперечок, конфліктів.

Діва

Новий 2023 буде дуже вдалим для створення міцних відносин. Представники знака зодіаку Діви будуть цілий рік занурені у романтичні стосунки. Для Дів, які у стосунках і їх союз міцний, є ймовірність повернення до так званого цукерково-букетного періоду.

Рік буде наповнений новими позитивними емоціями, а ті стосунки, в яких є проблеми чи розбіжності, а також є втручання з боку третіх осіб, можуть бути припинені та розірвані.

Терези

Для Терезів початок року буде досить складним для побудови міцних стосунків із протилежною статтю. Будьте готові до того, що на вас можуть чекати безглузді та дрібні сварки, сутички, конфлікти. Однак не варто так сильно засмутитися, адже вже на початок літа все почне налагоджуватися.

Друга половина року подарує Терезам нові знайомства з впливовими та заможними людьми. Сімейні стосунки Терезів, які знаходяться у стосунках, стануть набагато кращими, міцнішими та чеснішими.

Скорпіон

Представникам знаку зодіаку Скорпіон рік підготував складності, які припадуть на початок і кінець року. На початку року ваші стосунки пройдуть через багато перевірок, випробувань і будуть не простими, а ось до кінця року ви можете занудьгувати. Проте загалом рік Кролика буде перспективним.

Зірки радять Вам уважно придивлятися до вашого оточення, у ньому є людина, яка відчуває до вас дуже теплі та ніжні почуття, стосунки з якими можна перевести на абсолютно інший, новий рівень.

Стрілець

У рік кролика Стрільцям рекомендується взяти паузу в особистому житті та поглянути на свої стосунки зі сторони, проаналізувати, зробити висновки та розставити все по поличках. Пам’ятайте, іноді дуже корисно відпочити на деякий час один від одного, щоб запустити свої почуття заново, щоб вони спалахнули, як вперше.

Зміни завжди йдуть на краще, не бійтеся щось змінювати у своєму житті. Стрільцям, які одружені, варто дати своєму партнеру свободи, не обмежуйте його в діях, навчитеся довіряти другій половинці.

Козеріг

Представникам знаку зодіаку Козеріг, рік Кролика не принесе жодних грандіозних змін. Протягом усього року на вас чекатимуть приємні та несподівані сюрпризи, радісні події, романтичні зустрічі.

Крім позитивних моментів, можливі також неприємні та конфліктні ситуації з рідними, близькими, другою половинкою, проте не варто так засмучуватися, ви обов’язково впораєтеся з усіма труднощами. Пам’ятайте, щоб не втратити близьку людину цього року, перестаньте маніпулювати ними.

Водолій

Новий 2023 рік Водоліям піднесе любовні пригоди, сюрпризи, доленосні зустрічі. Самотнім Водоліям рік віщує безліч позапланових знайомств, інтрижок, цікавих, потенційних кандидатур, проте через свій складний характер Водоліям доведеться не солодко.

Для Водоліїв, які перебувають у стосунках, велика ймовірність того, що влітку вони вирушать у приємну подорож на відпочинок. Можете бути впевнені на всі 100%, у цей час у ваших любовних стосунках пануватиме ідилія та гармонія.

Риби

Прийдешній рік не буде пов’язаний з яскравими романтичними переживаннями та зустрічами. Ви інакше вибудуєте для себе пріоритети і в першу чергу приділите свою увагу роботі, кар’єрі, навчанню, займетеся саморозвитком, а не любовними інтрижками. Однак поява другої половинки все ж таки не виключена.

Для того, щоб у ваших стосунках панувала гармонія, не прагніть нав’язати свої правила партнеру, це може відштовхнути його.