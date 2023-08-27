Гороскоп на 28 августа 2023 года обещает достаточно хорошую и стабильную энергетику дня.

По прогнозу университета Никифоровых, это день, когда можно одержать победу в важных сферах жизни и достичь желаемого там, где это необходимо. Но важно, чтобы эти сферы изначально были очерчены.

Сверьтесь со своими целями, идете ли вы в нужном направлении.

Если цели очерчены, загляните в них еще раз. Перечитайте, вдохновитесь и спокойно начинайте действовать согласно намеченному плану. Отлично будет перед этим попросить благословение у вашего рода в целом или у вашего папы в частности (вживую или хотя бы мысленно).

Будьте внимательны в работе с документами и точными данными, особенно до 15:52. Могут быть ошибки и неточности, поэтому проверяйте несколько раз.

Согласно гороскопу на 28.08.2023, в этот день благоприятно:

обрезать ногти;

начинать путешествия.

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