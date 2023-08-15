Ексклюзивний гороскоп на вересень 2023 року для Фактів ICTV.Life склав ясновидець з Азербайджану, двічі переможець і суддя проєкту Битва екстрасенсів, постійний експерт програми Слідство ведуть екстрасенси Хаял Алекперов.

За його словами, перший місяць осені для багатьох стане стійкою сходинкою у підкоренні нових висот. Зараз головне – уважно дивитися довкола. Не ігноруйте вдалі можливості та людей, які зустрінуться на шляху. Це відкриє вам сміливі горизонти. В особистій сфері вересень допоможе знайти порозуміння парам, які зачастили зі сварками. Головне – не впертися і йти на конструктивний діалог.

Овни

Вересень буде багатий на позитивні емоції і приємні знайомства. Найімовірніше, у вашому оточенні з’являться нові авторитети, які підштовхнуть до сміливих цілей і навіть допоможуть зробити до них перший крок. У фінансовій сфері місяць не обіцяє спонтанних доходів або запаморочливої удачі. Але при цьому стабільність дасть змогу спланувати свій бюджет і почуватися спокійно.

Тельці

Початок осені для Тельців – час змін. Найімовірніше, представники знака зможуть по-новому подивитися на багато речей і переосмислити свої підходи до різних життєвих ситуацій. Цілком можливо, що промайнуть думки про зміну роботи, місця проживання, або ж ви припините спілкування з егоїстичними людьми, які намагалися отримати від вас вигоду, не даючи нічого натомість. Наприкінці місяця можливі невеликі проблеми зі здоров’ям. А тому варто звернути увагу на свій імунітет.

Близнята

Не варто засмучуватися, якщо перші дні вересня не потішать вас вдалим збігом обставин. Вам може здатися, що ситуація розгортається зовсім не на вашу користь. Але якщо зумієте подивитися на те, що відбувається, під іншим кутом – побачите, що доля навпаки відводить вас подалі від хибного шляху, підказуючи легшу, а головне – коротшу дорогу до мети. У справах любовних у сімейних пар можливі суперечки на фінансовому ґрунті. Порада зірок – бути терпимішими до коханої людини. Ситуація з грошима налагодиться, а ось над гармонією стосунків доведеться працювати довго.

Раки

Не варто поспішати в ухваленні рішень. Перший місяць осені може підштовхувати вас до нераціональних вчинків і поспішних висновків. А тому буде зовсім не зайвим прислухатися до порад близьких людей. У професійній сфері Ракам варто докласти зусиль. Зараз саме час проявити свої таланти й розширити горизонти, чи то бізнес, чи то кар’єрне зростання. Самотнім серцям вересень обіцяє романтичні знайомства. Цілком можливо, що ви зустрінете свою половинку.

Леви

Амбіції Левів цього місяця отримають серйозну і надійну підмогу. Цеглинка за цеглинкою ви зможете побудувати фундамент для майбутніх звершень. Головне – не вплутуватися в конфлікти в колективі й, тим більше, триматися якомога далі від пліток. Непорозуміння можуть помітно зіпсувати вам репутацію. Наприкінці місяця зірки обіцяють несподівані доходи. Найімовірніше, це будуть дивіденди за ваші давні успіхи, про які ви встигли забути. У будь-якому разі – чим не чудова можливість потішити себе приємною покупкою?

Діви

Вересень дасть змогу Дівам подолати багато перешкод на шляху. І головна з цих перешкод – власна невпевненість. Представники знака зуміють подивитися на себе збоку, без критичних оцінок і упереджених зауважень до своєї персони. Важливо при цьому не тільки зробити висновки, а й застосувати їх у житті. А випадок такий трапиться, і не один. Зірки обіцяють чимало вдалих подій і перспективних знайомств. Дійте!

Терези

У цей період Терезам варто частіше прислухатися до власної інтуїції. Внутрішнє чуття може не тільки підштовхнути вас у правильне русло, а й убезпечити від ненадійних людей і небезпечних авантюр. У справах сімейних зірки радять уникати в’їдливих зауважень і суворої критики на адресу коханих людей. Зараз конфлікт може спалахнути навіть від іскри маленької суперечки.

Скорпіони

Скорпіонам зірки радять уважніше придивитися до свого оточення. Зараз вам буде дуже яскраво видно баласт, у вигляді егоцентричних, токсичних людей, які “дружать” із вами через власну вигоду. І тут не варто грати в дипломатію. Сміливіше відстоюйте себе і свої кордони. Наприкінці місяця зверніть увагу на своє харчування. Ваш ШКТ буде під ударом.

Стрільці

Представникам знака варто більше уваги і часу приділити своїй сім’ї. Найімовірніше, ви занадто акцентуєте на робочих моментах і проблемах, забуваючи про найголовніше і, тим самим, вносячи розбрат у спокійне плесо сімейної водойми. У фінансових справах зірки обіцяють Стрільцям додаткове джерело доходів. Цілком імовірно, що ви зможете швидко поліпшити свій добробут.

Козороги

У вересні Козорогам варто зайняти вичікувальну позицію і шукати слушного моменту для дій. Ломлячись грудьми на амбразуру, ви не тільки втратите чимало вдалих шансів, а й відштовхнете від себе людей, які могли посприяти вашому успіху. А тому наберіться терпіння. Також зірки радять приборкати свою впертість. Саме ваше бажання завжди здобувати перемогу в суперечках буде головною їхньою причиною.

Водолії

Початок вересня – вдалий час, щоб зайнятися творчістю. Натхнення буде вашим частим гостем. А тому не лінуйтеся, сміливо записуйте ідеї, які спали на думку, і беріться за їхню реалізацію. У любовній сфері самотнім серцям не варто квапити події. Ваша рішучість і палка вдача можуть відлякати потенційного партнера.

Риби

Вересень обіцяє Рибам удачу у вирішенні побутових і фінансових питань. У вашому оточенні виявиться чимало людей, які допоможуть слушними порадами. Головне – прислухатися до них. У плані здоров’я зірки радять бути уважнішими до себе. Не ігноруйте симптоми недуги та не відмахуйтеся – розв’язуйте проблему тут і зараз.