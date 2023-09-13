Гороскоп на 14 вересня 2023 року обіцяє емоційно напружений день. Співвідношення між подією та реакцією на неї може не завжди бути адекватним і розумним як з вашого боку, так і з боку близьких, тому набираємося терпіння та глибоко дихаємо.

За прогнозом університету Нікіфорових, категоричність і упертість разом із лінощами можуть призводити до проявів недбалості в роботі та виконання своїх обов’язків.

Якщо ви розумієте, що вам результат потрібен більше за всіх, то і зробити варто все самому.

14 вересня – ще один сильний день для родових практик. Якщо ви щось хотіли зробити вчора, але не встигли, то можна почати сьогодні. Якщо вже робили, то продовжуйте і цього дня – час дуже сприятливий, можна закрити родові сценарії або неабияк просунутися на шляху їх пропрацювання.

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Згідно з гороскопом на 14.09.2023, цього дня несприятливо:

обрізати нігті та стригти волосся;

одягати новий одяг;

розпочинати подорож.

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