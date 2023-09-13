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Зробіть усе самі: гороскоп на 14 вересня 2023 року

13 Вересня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 14 вересня 2023 року обіцяє емоційно напружений день. Співвідношення між подією та реакцією на неї може не завжди бути адекватним і розумним як з вашого боку, так і з боку близьких, тому набираємося терпіння та глибоко дихаємо.

За прогнозом університету Нікіфорових, категоричність і упертість разом із лінощами можуть призводити до проявів недбалості в роботі та виконання своїх обов’язків.

Якщо ви розумієте, що вам результат потрібен більше за всіх, то і зробити варто все самому.

14 вересня – ще один сильний день для родових практик. Якщо ви щось хотіли зробити вчора, але не встигли, то можна почати сьогодні. Якщо вже робили, то продовжуйте і цього дня – час дуже сприятливий, можна закрити родові сценарії або неабияк просунутися на шляху їх пропрацювання.

Зараз дивляться

Згідно з гороскопом на 14.09.2023, цього дня несприятливо:

  • обрізати нігті та стригти волосся;
  • одягати новий одяг;
  • розпочинати подорож.

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