Гороскоп на 14 сентября 2023 года обещает эмоционально напряженный день. Соотношение между событием и реакцией на него может не всегда быть адекватным и разумным как с вашей стороны, так и со стороны окружающих, поэтому набираемся терпения и глубоко дышим.

По прогнозу университета Никифоровых, категоричность и упрямство вместе с ленью могут приводить к проявлениям небрежности в работе и выполнении своих обязанностей.

Если вы понимаете, что вам результат нужен больше всех, то и сделать стоит все самому.

14 сентября — еще один сильный день для родовых практик. Если вы что-то хотели сделать вчера, но не успели, то можно начать сегодня. Если уже делали, то продолжайте и в этот день — время очень благоприятное, можно закрыть родовые сценарии или изрядно продвинуться на пути их проработки.

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Согласно гороскопу на 14.09.2023, в этот день неблагоприятно:

обрезать ногти и стричь волосы;

надевать новую одежду;

начинать путешествие.

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