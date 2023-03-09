Гороскоп на 10 березня 2023 року радить не починати справді важливі справи протягом дня – будуть складнощі та перешкоди на шляху до мети.

За прогнозом університету Нікіфорових, енергетика дня може бути дуже продуктивною та ефективною, якщо спрямувати її на розв’язання буденних, звичних завдань. Ймовірно, рутина даватиметься непросто – підключайте фантазію і творчість, щоби легше з нею впоратися.

Зробіть щось для себе сьогодні. Невеликий подарунок, ресурсний час байдикування, зустріч з друзями, прогулянка чи доглядові процедури будуть особливо доречними.

Згідно з гороскопом на 10.03.2023, у цей день:

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можна до 18:12 – стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож;

сприятливо після 18:12 – віддавати борги, розпочинати лікування;

несприятливо весь день – обрізати нігті.

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