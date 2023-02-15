Гороскоп на березень 2023 року для всіх знаків зодіаку ексклюзивно для Фактів ICTV склав ясновидець з Азербайджану, двічі переможець та суддя проєкту Битва екстрасенсів, постійний експерт програми Слідство ведуть екстрасенси Хаял Алекперов.

Овни

Березень обіцяє Овнам нові починання у професійній сфері. Представники знака зможуть відкрити в собі приховані таланти і виявити здібності, про які навіть не підозрювали. Але в особистому житті можливі розлади з близькою людиною. Щоб уникнути гострих конфліктів, намагайтеся рідше вдаватися до критики і не уникайте розмов, якщо ваш партнер намагається поговорити на важливі для нього теми.

Тельці

Зірки обіцяють Тельцям нові перспективи. Ймовірно, на вашому шляху з’явиться людина, яка допоможе не тільки розкрити ваш творчий потенціал, а й підштовхне до досягнення сміливих цілей. Тому будьте відкритими до нових знайомств. У середині місяця зверніть увагу на побутову сферу. Можливе виникнення труднощів, які краще вирішити тут і зараз.

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Близнюки

Початок весни для Близнюків – час самопізнання і нових відкриттів. Представники знака зможуть ретельно проаналізувати колишні помилки та промахи, розібравшись у їхніх справжніх причинах. Головне — розділяти марне самокопання та продуктивну роботу зі своїми недоліками. Кінець березня – час романтичних знайомств. Багато самотніх сердець зможуть зустріти свою любов.

Раки

Зірки радять Ракам бути уважнішими до свого оточення. Є велика ймовірність, що серед ваших близьких людей виявляться недоброзичливці. У будь-якому разі, своїми планами та цілями краще ділитися тільки з перевіреними людьми. Інакше вам можуть поставити чимало палиць у колеса. У середині березня у вас є всі шанси вирішити давні суперечки з близькими людьми. Не бійтеся зробити перший крок до важливої розмови.

Леви

Перший місяць весни обіцяє Левам нові перемоги на професійній ниві. Навіть ті справи та завдання, які раніше давалися з великими труднощами, зараз можуть вирішитись як по маслу. Головне — побороти власну лінь. У справах любовних зірки обіцяють романтику. Навіть ті представники знака, чия пристрасть у стосунках згасла, зможуть розпалити її з новою силою.

Діви

Впевненість у собі — запорука успіху Дів цього місяця. Намагайтеся триматися подалі від песимістів, які намагатимуться переконати вас, що всі починання є марними. Налаштуйтеся на те, що удача на вашому боці. І вдалі збіги обставин не забаряться. Наприкінці місяця зверніть увагу на своє здоров’я. Існує ризик загострення хронічних хвороб.

Терези

Початок весни обіцяє Терезам емоційні гойдалки. З одного боку, багато складних завдань дадуться вам легко, даруючи відчуття, що за спиною виросли крила. З іншого боку, можливі труднощі у взаєминах із близькими людьми, які можуть кинути тінь навіть на найбажаніший успіх. Щоб уникнути таких перепадів настрою, зірки радять дотримуватися балансу. Не варто йти з головою в роботу, забуваючи про тих, хто поруч із вами. Намагайтеся завжди знаходити час для душевної розмови. Тоді конфліктів та непорозумінь вдасться уникнути.

Скорпіони

У цей період головною перепоною на шляху Скорпіонів може стати їхня замкнутість і небажання пускати нових людей у своє життя. За своєю природою, представники знака дуже консервативні. Тому знайомства для них — особистий виклик, приймаючи який, потрібно назавжди залишити зону комфорту. Але якщо віддаватимете перевагу своїй затишній “мушлі”, ви ризикуєте проґавити чимало можливостей і шансів, які разом із новими людьми можуть прийти у ваше життя.

Стрільці

Будьте готові до кардинальних змін. Швидше за все, перед вами з’являться незвичні завдання, а доля відкриє нові горизонти. Головне при цьому не боятися зробити крок уперед. Пам’ятайте, що успіх зараз — ваш надійний союзник. У середині березня зірки обіцяють покращення добробуту. Найімовірніше, у вас з’являться нові джерела доходу.

Козероги

Не поспішайте ухвалювати рішення. Зараз ваш емоційний стан може підштовхувати вас до поспішних і часто неправильних висновків. Порада зірок – прислухатися до слів близьких людей. Саме такий підхід допоможе уникнути багатьох помилок. Наприкінці місяця можливі спонтанні поїздки. Не відмовляйтесь від можливості змінити обстановку.

Водолії

Перший весняний місяць подарує Водоліям гармонію та внутрішнє оновлення. На багато речей представники знака подивляться під іншим кутом, зробивши при цьому важливі висновки. У любовних справах самотнім серцям зірки обіцяють перспективні знайомства. Цілком можливо, що звичайне побачення, на яке представники знака не зроблять великих ставок, стане початком бурхливого роману.

Риби

Цього місяця зірки обіцяють Рибам успіх у фінансовій сфері. Представники знака зможуть відкрити нові джерела доходу. У професійній сфері зірки радять не цуратися складних завдань. Вірте в себе — вам обов’язково вдасться перевершити навіть свої власні очікування. Кінець місяця — небезпечний період щодо конфліктів із близькими людьми. Порада зірок — не вступати у непотрібні суперечки. Наразі серйозні розбіжності можуть з’явитися на рівному місці.