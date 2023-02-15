Гороскоп на березень 2023 року для всіх знаків зодіаку ексклюзивно для Фактів ICTV склав ясновидець з Азербайджану, двічі переможець та суддя проєкту Битва екстрасенсів, постійний експерт програми Слідство ведуть екстрасенси Хаял Алекперов.
- Овни
Березень обіцяє Овнам нові починання у професійній сфері. Представники знака зможуть відкрити в собі приховані таланти і виявити здібності, про які навіть не підозрювали. Але в особистому житті можливі розлади з близькою людиною. Щоб уникнути гострих конфліктів, намагайтеся рідше вдаватися до критики і не уникайте розмов, якщо ваш партнер намагається поговорити на важливі для нього теми.
- Тельці
Зірки обіцяють Тельцям нові перспективи. Ймовірно, на вашому шляху з’явиться людина, яка допоможе не тільки розкрити ваш творчий потенціал, а й підштовхне до досягнення сміливих цілей. Тому будьте відкритими до нових знайомств. У середині місяця зверніть увагу на побутову сферу. Можливе виникнення труднощів, які краще вирішити тут і зараз.
- Близнюки
Початок весни для Близнюків – час самопізнання і нових відкриттів. Представники знака зможуть ретельно проаналізувати колишні помилки та промахи, розібравшись у їхніх справжніх причинах. Головне — розділяти марне самокопання та продуктивну роботу зі своїми недоліками. Кінець березня – час романтичних знайомств. Багато самотніх сердець зможуть зустріти свою любов.
- Раки
Зірки радять Ракам бути уважнішими до свого оточення. Є велика ймовірність, що серед ваших близьких людей виявляться недоброзичливці. У будь-якому разі, своїми планами та цілями краще ділитися тільки з перевіреними людьми. Інакше вам можуть поставити чимало палиць у колеса. У середині березня у вас є всі шанси вирішити давні суперечки з близькими людьми. Не бійтеся зробити перший крок до важливої розмови.
- Леви
Перший місяць весни обіцяє Левам нові перемоги на професійній ниві. Навіть ті справи та завдання, які раніше давалися з великими труднощами, зараз можуть вирішитись як по маслу. Головне — побороти власну лінь. У справах любовних зірки обіцяють романтику. Навіть ті представники знака, чия пристрасть у стосунках згасла, зможуть розпалити її з новою силою.
- Діви
Впевненість у собі — запорука успіху Дів цього місяця. Намагайтеся триматися подалі від песимістів, які намагатимуться переконати вас, що всі починання є марними. Налаштуйтеся на те, що удача на вашому боці. І вдалі збіги обставин не забаряться. Наприкінці місяця зверніть увагу на своє здоров’я. Існує ризик загострення хронічних хвороб.
- Терези
Початок весни обіцяє Терезам емоційні гойдалки. З одного боку, багато складних завдань дадуться вам легко, даруючи відчуття, що за спиною виросли крила. З іншого боку, можливі труднощі у взаєминах із близькими людьми, які можуть кинути тінь навіть на найбажаніший успіх. Щоб уникнути таких перепадів настрою, зірки радять дотримуватися балансу. Не варто йти з головою в роботу, забуваючи про тих, хто поруч із вами. Намагайтеся завжди знаходити час для душевної розмови. Тоді конфліктів та непорозумінь вдасться уникнути.
- Скорпіони
У цей період головною перепоною на шляху Скорпіонів може стати їхня замкнутість і небажання пускати нових людей у своє життя. За своєю природою, представники знака дуже консервативні. Тому знайомства для них — особистий виклик, приймаючи який, потрібно назавжди залишити зону комфорту. Але якщо віддаватимете перевагу своїй затишній “мушлі”, ви ризикуєте проґавити чимало можливостей і шансів, які разом із новими людьми можуть прийти у ваше життя.
- Стрільці
Будьте готові до кардинальних змін. Швидше за все, перед вами з’являться незвичні завдання, а доля відкриє нові горизонти. Головне при цьому не боятися зробити крок уперед. Пам’ятайте, що успіх зараз — ваш надійний союзник. У середині березня зірки обіцяють покращення добробуту. Найімовірніше, у вас з’являться нові джерела доходу.
- Козероги
Не поспішайте ухвалювати рішення. Зараз ваш емоційний стан може підштовхувати вас до поспішних і часто неправильних висновків. Порада зірок – прислухатися до слів близьких людей. Саме такий підхід допоможе уникнути багатьох помилок. Наприкінці місяця можливі спонтанні поїздки. Не відмовляйтесь від можливості змінити обстановку.
- Водолії
Перший весняний місяць подарує Водоліям гармонію та внутрішнє оновлення. На багато речей представники знака подивляться під іншим кутом, зробивши при цьому важливі висновки. У любовних справах самотнім серцям зірки обіцяють перспективні знайомства. Цілком можливо, що звичайне побачення, на яке представники знака не зроблять великих ставок, стане початком бурхливого роману.
- Риби
Цього місяця зірки обіцяють Рибам успіх у фінансовій сфері. Представники знака зможуть відкрити нові джерела доходу. У професійній сфері зірки радять не цуратися складних завдань. Вірте в себе — вам обов’язково вдасться перевершити навіть свої власні очікування. Кінець місяця — небезпечний період щодо конфліктів із близькими людьми. Порада зірок — не вступати у непотрібні суперечки. Наразі серйозні розбіжності можуть з’явитися на рівному місці.