Гороскоп на 10 марта 2023 года советует не начинать действительно важные дела в течение дня — будут сложности и препятствия на пути к цели.

По прогнозу университета Никифоровых, энергетика дня может быть очень продуктивной и эффективной, если направить ее на решение обыденных, привычных задач. Вероятно, рутина будет даваться не просто – подключайте фантазию и творчество, чтобы легче с ней справиться.

Сделайте что-то для себя сегодня. Небольшой подарок, ресурсное время безделья, встреча с друзьями, прогулка или уходовые процедуры будут особенно уместны.

Согласно гороскопу на 10.03.2023, в этот день:

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можно до 18:12 – стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие;

благоприятно после 18:12 – отдавать долги, начинать лечение;

неблагоприятно весь день – обрезать ногти.

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