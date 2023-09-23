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Зробіть перший крок до змін: гороскоп на 24 вересня 2023 року

23 Вересня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 24 вересня 2023 року обіцяє достатньо гарний час із 11:10 до 16:07.

У цей момент можна дописати нові цілі замість викреслених вчора, добре скласти список завдань на наступний тиждень. За прогнозом університету Нікіфорових, енергетика дня підтримає їхнє здійснення.

Подумайте, що у своєму житті ви хотіли б змінити, які перші кроки для цього можна зробити вже зараз, і беріться до справи, не відкладаючи.

Зараз дивляться

Намагайтеся більше часу провести на вулиці та на Сонці сьогодні. Менше, ніж за місяць, світило буде в складному астрологічному положенні, і в такі моменти добре насичуватися його енергією про запас.

Згідно з гороскопом на 24.09.2023, у цей день:

  • можна – розпочинати подорож;
  • несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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