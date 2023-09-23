Гороскоп на 24 сентября 2023 года обещает достаточно хорошее время с 11:10 до 16:07.

В этот момент можно дописать новые цели вместо вычеркнутых вчера, хорошо составить список задач на следующую неделю. По прогнозу университета Никифоровых, энергетика дня поддержит их осуществление.

Подумайте, что в своей жизни вы хотели бы изменить, какие первые шаги для этого можно сделать уже сейчас, и приступайте к делу, не откладывая.

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Старайтесь больше времени провести на улице и на Солнце сегодня. Меньше, чем через месяц, светило будет в сложном астрологическом положении, и в такие моменты хорошо насыщаться его энергией впрок.

Согласно гороскопу на 24.09.2023, в этот день:

можно — начинать путешествие;

неблагоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

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