Ексклюзивний гороскоп на жовтень 2023 для всіх знаків зодіаку склав ясновидець з Азербайджану, двічі переможець і суддя проєкту Битва екстрасенсів, постійний експерт програми Слідство ведуть екстрасенси Хаял Алекперов.
За його словами, середина осені для багатьох стане початком нового життєвого етапу. А пов’язано це буде, найімовірніше, з внутрішніми змінами знаків зодіаку.
– Знайти цікаве хобі, відкрити для себе нову сферу в роботі, домогтися просування кар’єрними сходами або успішно опрацювати сферу особистих стосунків, – усе це може стати реальністю. Головне – прислухатися до себе. Бо в цей період кожен зможе переглянути власне ставлення до особистих кордонів, власних бажань і навіть помилок минулого, – запевняє Алекперов.
- Овни
Початок жовтня обіцяє Овнам нові перспективи у професійній сфері діяльності. Цілком можливо, що в оточенні представників знака з’явиться людина, яка підштовхне їх до нових звершень і сміливих цілей. Постарайтеся не пропустити момент – удача буде на вашому боці. В особистій сфері зірки радять сімейним Овнам бути стриманішими. Зараз гострі зауваження і критика з вашого боку можуть стати причиною серйозних конфліктів.
- Тельці
Середина осені для Тельців – вдалий час, щоб узятися за нові починання. Перед вами відкриються потрібні двері. І тут головне – вчасно в них постукати. Не відмовляйтеся від порад і допомоги навколишніх людей – можете втратити чимало цінної інформації. Наприкінці жовтня зірки радять приділити більше уваги своєму здоров’ю. І особливо – травній системі, яка може опинитися під ударом. Не забувайте про правильне харчування та корисні продукти.
- Близнята
Жовтень – час діяти. Не відкладайте на завтра те, що можете зробити сьогодні. Бо будь-які зволікання, сумніви і лінь можуть позбавити вас вдалих шансів і крутих можливостей. В особистій сфері жовтень обіцяє самотнім серцям перспективні знайомства. Єдина умова при цьому – не робити поспішних висновків і не рубати зопалу. Початок нових стосунків, найімовірніше, не буде схожим на осяяння або миттєвий спалах. Тільки пізнавши одне одного краще, ви зможете розпалити велике і яскраве багаття.
- Раки
Цього місяця багато Раків зіткнуться з негативним досвідом минулого. Цілком можливо, що вам доведеться знову взятися за ті питання, з якими ви не впоралися або впоралися погано. Але це – не привід засмучуватися. Пам’ятайте, що зараз на вашому боці головний і цінний союзник – власний досвід. Наприкінці місяця зірки обіцяють удачу в фінансовій сфері. Є велика ймовірність підвищити свій дохід або знайти додаткове його джерело.
- Леви
Початок місяця може засмутити Левів невеликими перешкодами на шляху. Найімовірніше, цілі, до яких ви прагнете, трохи віддаляться або виявляться не такими легкими. Але тут головне – ваші терпіння і стійкість. Не здавайтеся і, що не менш важливо, не втрачайте інтерес. Тоді зможете не тільки поставити заповітну галочку в наміченому списку своїх справ, а й отримати чимало приємних бонусів. Наприкінці місяця Левів потішить особиста сфера. Сімейні знаки зможуть не тільки залагодити розбіжності з коханою людиною, а й вивести свої стосунки на новий рівень.
- Діви
Цього місяця зірки обіцяють Дівам чимало приємних новин. Найімовірніше, представники знака знайдуть спосіб, як обійти ті перешкоди на своєму шляху, які раніше здавалися непереборними. У професійній сфері діяльності Дівам також нудьгувати не доведеться. Мрії та плани, які ви довго прокручували в голові, як бажану дійсність, можуть нею стати. Але тут головне не губитися – куйте залізо, поки воно гаряче.
- Терези
Цей період – вдалий час для того, щоб поставити крапку в давно відкритих питаннях. Зараз у вас буде достатньо ресурсу, щоб із ними розібратися і вийти на новий рівень. В особистих справах зірки обіцяють самотнім Терезам період романтичних знайомств. Найімовірніше, представники знака опиняться в центрі уваги протилежної статі. І тут усе залежатиме від вас. Озирніться уважніше – можливо, ваша доля зовсім поруч.
- Скорпіони
У цей період багато Скорпіонів по-новому подивляться на свій минулий досвід, включно з помилками й недоглядами. Те, що здавалося вам зайвим приводом для самокритики, зараз може стати новим шляхом до самореалізації. Головне – відкинути сумніви і невдоволення собою, і просто робити те, до чого лежить душа. Вам обов’язково все вдасться. Наприкінці місяця зірки радять уникати надмірних фінансових витрат – грошова ситуація може виявитися нестабільною, і краще тримати свій бюджет під контролем.
- Стрільці
Середина осені для Стрільців – золотий період у плані фінансових питань. Зірки нададуть вам чимало можливостей поліпшити свій добробут. Що буде потрібно від вас, так це працьовитість і віра у власні сили. В особистій сфері зірки обіцяють романтику. Цілком можливо, що кохана людина потішить вас приємним подарунком. А ось у побутових питаннях варто бути уважнішими. Є ризик отримати неприємну травму. Тому, займаючись домашніми справами, керуйтеся правилом, що поспішати потрібно повільно.
- Козороги
У цей період багато Козорогів відкриють для себе нову ниву. Чи то проєкт на роботі, чи то незвичне хобі – у будь-якому разі, не варто відступати від мети через страх або сумніви. Повірте, такі зміни не тільки приведуть вас до нових успіхів, а й додадуть сил. Адже зміна діяльності – прекрасний відпочинок. Наприкінці місяця намагайтеся не перевантажувати себе виснажливими фізичними навантаженнями і приділяйте час якісному сну. Ваш імунітет скаже за це велике спасибі.
- Водолії
Жовтень для Водоліїв – прекрасний час, щоб зайнятися творчістю і самореалізацією. У вашому оточенні не тільки знайдуться люди, які гідно оцінять ваш талант, а й посприяють його розвитку. Крім того, натхнення стане вашим частим гостем. Не лінуйтеся і частіше записуйте свої думки та ідеї. Навіть якщо зараз немає варіантів, як їх втілити в реальність. Дуже скоро ви можете до них повернутися.
- Риби
У цей період зірки радять Рибам активніше відстоювати власну думку і не піддаватися впливу оточення. Рухаючись за течією і виконуючи всі поради “доброзичливців”, ви тільки віддалите себе від бажаних висот. Намагайтеся частіше вести діалог із “власним я” й уважно прислухайтеся до своєї інтуїції. Це стане найвірнішим навігатором. У фінансових справах можливі несподівані витрати. А тому розпоряджатися грошима намагайтеся економно.