Ексклюзивний гороскоп на жовтень 2023 для всіх знаків зодіаку склав ясновидець з Азербайджану, двічі переможець і суддя проєкту Битва екстрасенсів, постійний експерт програми Слідство ведуть екстрасенси Хаял Алекперов.

За його словами, середина осені для багатьох стане початком нового життєвого етапу. А пов’язано це буде, найімовірніше, з внутрішніми змінами знаків зодіаку.

– Знайти цікаве хобі, відкрити для себе нову сферу в роботі, домогтися просування кар’єрними сходами або успішно опрацювати сферу особистих стосунків, – усе це може стати реальністю. Головне – прислухатися до себе. Бо в цей період кожен зможе переглянути власне ставлення до особистих кордонів, власних бажань і навіть помилок минулого, – запевняє Алекперов.

Зараз дивляться

Овни

Початок жовтня обіцяє Овнам нові перспективи у професійній сфері діяльності. Цілком можливо, що в оточенні представників знака з’явиться людина, яка підштовхне їх до нових звершень і сміливих цілей. Постарайтеся не пропустити момент – удача буде на вашому боці. В особистій сфері зірки радять сімейним Овнам бути стриманішими. Зараз гострі зауваження і критика з вашого боку можуть стати причиною серйозних конфліктів.

Тельці

Середина осені для Тельців – вдалий час, щоб узятися за нові починання. Перед вами відкриються потрібні двері. І тут головне – вчасно в них постукати. Не відмовляйтеся від порад і допомоги навколишніх людей – можете втратити чимало цінної інформації. Наприкінці жовтня зірки радять приділити більше уваги своєму здоров’ю. І особливо – травній системі, яка може опинитися під ударом. Не забувайте про правильне харчування та корисні продукти.

Близнята

Жовтень – час діяти. Не відкладайте на завтра те, що можете зробити сьогодні. Бо будь-які зволікання, сумніви і лінь можуть позбавити вас вдалих шансів і крутих можливостей. В особистій сфері жовтень обіцяє самотнім серцям перспективні знайомства. Єдина умова при цьому – не робити поспішних висновків і не рубати зопалу. Початок нових стосунків, найімовірніше, не буде схожим на осяяння або миттєвий спалах. Тільки пізнавши одне одного краще, ви зможете розпалити велике і яскраве багаття.

Раки

Цього місяця багато Раків зіткнуться з негативним досвідом минулого. Цілком можливо, що вам доведеться знову взятися за ті питання, з якими ви не впоралися або впоралися погано. Але це – не привід засмучуватися. Пам’ятайте, що зараз на вашому боці головний і цінний союзник – власний досвід. Наприкінці місяця зірки обіцяють удачу в фінансовій сфері. Є велика ймовірність підвищити свій дохід або знайти додаткове його джерело.

Леви

Початок місяця може засмутити Левів невеликими перешкодами на шляху. Найімовірніше, цілі, до яких ви прагнете, трохи віддаляться або виявляться не такими легкими. Але тут головне – ваші терпіння і стійкість. Не здавайтеся і, що не менш важливо, не втрачайте інтерес. Тоді зможете не тільки поставити заповітну галочку в наміченому списку своїх справ, а й отримати чимало приємних бонусів. Наприкінці місяця Левів потішить особиста сфера. Сімейні знаки зможуть не тільки залагодити розбіжності з коханою людиною, а й вивести свої стосунки на новий рівень.

Діви

Цього місяця зірки обіцяють Дівам чимало приємних новин. Найімовірніше, представники знака знайдуть спосіб, як обійти ті перешкоди на своєму шляху, які раніше здавалися непереборними. У професійній сфері діяльності Дівам також нудьгувати не доведеться. Мрії та плани, які ви довго прокручували в голові, як бажану дійсність, можуть нею стати. Але тут головне не губитися – куйте залізо, поки воно гаряче.

Терези

Цей період – вдалий час для того, щоб поставити крапку в давно відкритих питаннях. Зараз у вас буде достатньо ресурсу, щоб із ними розібратися і вийти на новий рівень. В особистих справах зірки обіцяють самотнім Терезам період романтичних знайомств. Найімовірніше, представники знака опиняться в центрі уваги протилежної статі. І тут усе залежатиме від вас. Озирніться уважніше – можливо, ваша доля зовсім поруч.

Скорпіони

У цей період багато Скорпіонів по-новому подивляться на свій минулий досвід, включно з помилками й недоглядами. Те, що здавалося вам зайвим приводом для самокритики, зараз може стати новим шляхом до самореалізації. Головне – відкинути сумніви і невдоволення собою, і просто робити те, до чого лежить душа. Вам обов’язково все вдасться. Наприкінці місяця зірки радять уникати надмірних фінансових витрат – грошова ситуація може виявитися нестабільною, і краще тримати свій бюджет під контролем.

Стрільці

Середина осені для Стрільців – золотий період у плані фінансових питань. Зірки нададуть вам чимало можливостей поліпшити свій добробут. Що буде потрібно від вас, так це працьовитість і віра у власні сили. В особистій сфері зірки обіцяють романтику. Цілком можливо, що кохана людина потішить вас приємним подарунком. А ось у побутових питаннях варто бути уважнішими. Є ризик отримати неприємну травму. Тому, займаючись домашніми справами, керуйтеся правилом, що поспішати потрібно повільно.

Козороги

У цей період багато Козорогів відкриють для себе нову ниву. Чи то проєкт на роботі, чи то незвичне хобі – у будь-якому разі, не варто відступати від мети через страх або сумніви. Повірте, такі зміни не тільки приведуть вас до нових успіхів, а й додадуть сил. Адже зміна діяльності – прекрасний відпочинок. Наприкінці місяця намагайтеся не перевантажувати себе виснажливими фізичними навантаженнями і приділяйте час якісному сну. Ваш імунітет скаже за це велике спасибі.

Водолії

Жовтень для Водоліїв – прекрасний час, щоб зайнятися творчістю і самореалізацією. У вашому оточенні не тільки знайдуться люди, які гідно оцінять ваш талант, а й посприяють його розвитку. Крім того, натхнення стане вашим частим гостем. Не лінуйтеся і частіше записуйте свої думки та ідеї. Навіть якщо зараз немає варіантів, як їх втілити в реальність. Дуже скоро ви можете до них повернутися.

Риби

У цей період зірки радять Рибам активніше відстоювати власну думку і не піддаватися впливу оточення. Рухаючись за течією і виконуючи всі поради “доброзичливців”, ви тільки віддалите себе від бажаних висот. Намагайтеся частіше вести діалог із “власним я” й уважно прислухайтеся до своєї інтуїції. Це стане найвірнішим навігатором. У фінансових справах можливі несподівані витрати. А тому розпоряджатися грошима намагайтеся економно.