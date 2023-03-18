Гороскоп на 19 березня 2023 року обіцяє день зі сприятливою творчою і динамічною енергетикою.
За прогнозом університету Нікіфорових, підійде активний відпочинок. Якщо працюєте самі на себе або у вас сьогодні робочий день – продуктивність та успішність будуть на висоті.
Добре сьогодні потанцювати під ритмічну музику з явним звуком барабанів або просто послухати її, відчуваючи в кожному ударі ритм Всесвіту та часу, що поспішає вперед, відтак сильніше зосередитися на стані “тут і зараз”.
Організуйте зустріч із друзями, зустріньтеся у вузькому або широкому колі та поговоріть про те, які таланти один у одного ви бачите.
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Згідно з гороскопом на 19.03.2023, у цей день:
- сприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож;
- сприятливо після 18:32 – розпочинати лікування;
- несприятливо – давати і брати гроші в борг.
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