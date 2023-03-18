Гороскоп на 19 марта 2023 года обещает день с благоприятной творческой и динамичной энергетикой.

По прогнозу университета Никифоровых, подойдет активный отдых. Если работаете сами на себя или у вас сегодня рабочий день — продуктивность и успешность будут на высоте.

Хорошо сегодня потанцевать под ритмичную музыку с явным звуком барабанов или просто послушать ее, чувствуя в каждом ударе ритм Вселенной и спешащего вперед времени, поэтому сильнее сосредоточиться на состоянии “здесь и сейчас”.

Организуйте встречу с друзьями, встретьтесь в узком или широком кругу и поговорите о том, какие таланты друг у друга вы видите.

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Согласно гороскопу на 19.03.2023, в этот день:

благоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие;

благоприятно после 18:32 — начинать лечение;

неблагоприятно — давать и брать деньги в долг.

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