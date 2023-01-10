Енергетика дня яскрава та пристрасна. Втім гороскоп на 11 січня 2023 року радить до 10 ранку займатися звичними справами, навіть якщо кортітиме проривів. Краще побережіть сили.

Якщо у вас є важлива справа, про яку ви активно думаєте, але поки не знаходили в собі сили, щоб почати діяти, то 11 січня – саме той день, коли варто розпочати.

За прогнозом університету Нікіфорових, енергетика дня дозволить взяти гарний старт і здобути успіх у майбутньому. Сфера може бути будь-яка, наприклад, кар’єра. Гарний момент для важливого особисто для вас кроку.

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У спілкуванні будьте уважними до навколишніх, але не давайте себе образити — бажання керувати і віддавати накази сьогодні може вразити багатьох, а от із виконанням буде складніше.

Згідно з гороскопом на 11.01.2023, у цей день:

сприятливо до 11:01 – віддавати борги, розпочинати лікування;

несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, починати подорож.

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