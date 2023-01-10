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Знайдіть сили діяти: гороскоп на 11 січня 2023 року

10 Січня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Енергетика дня яскрава та пристрасна. Втім гороскоп на 11 січня 2023 року радить до 10 ранку займатися звичними справами, навіть якщо кортітиме проривів. Краще побережіть сили.

Якщо у вас є важлива справа, про яку ви активно думаєте, але поки не знаходили в собі сили, щоб почати діяти, то 11 січня – саме той день, коли варто розпочати.

За прогнозом університету Нікіфорових, енергетика дня дозволить взяти гарний старт і здобути успіх у майбутньому. Сфера може бути будь-яка, наприклад, кар’єра. Гарний момент для важливого особисто для вас кроку.

Зараз дивляться

У спілкуванні будьте уважними до навколишніх, але не давайте себе образити — бажання керувати і віддавати накази сьогодні може вразити багатьох, а от із виконанням буде складніше.

Згідно з гороскопом на 11.01.2023, у цей день:

  • сприятливо до 11:01 – віддавати борги, розпочинати лікування;
  • несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, починати подорож.

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