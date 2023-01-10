Энергетика дня яркая и страстная. Однако гороскоп на 11 января 2023 года советует до 10 утра заниматься привычными делами, даже если сильно захочется прорывов. Лучше поберегите силы.

Если у вас есть важное дело, о котором вы активно думаете, но пока не находили в себе силы, чтобы начать действовать, то 11 января – именно тот день, когда следует начать.

Согласно прогнозу университета Никифоровых, энергетика дня позволит взять хороший старт и преуспеть в будущем. Сфера может быть любой, например, карьера. Хороший момент для важного лично для вас шага.

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В общении будьте внимательны к окружающим, но не давайте себя оскорбить — желание руководить и отдавать приказы сегодня может поразить многих, а вот с исполнением будет сложнее.

Согласно гороскопу на 11.01.2023, в этот день:

благоприятно до 11:01 – отдавать долги, начинать лечение;

неблагоприятно – обрезать ногти и стричь волосы, одевать новую одежду, начинать путешествие.

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