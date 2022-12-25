Перший місяць року обіцяє чимало позитивних змін у житті багатьох знаків зодіаку. Це стверджує ясновидець з Азербайджану, двічі переможець та суддя проєкту Битва екстрасенсів, постійний експерт програми Слідство ведуть екстрасенси Хаял Алекперов.

Експерт у галузі астрології заявив, що дуже важливо не відступати перед труднощами. Усі починання потрібно зрушити з мертвої точки.

Овни

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Приготуйтеся до того, що обставини не будуть відповідати вашим очікуванням. Але це зовсім не означає, що доля приготувала поганий сценарій розвитку подій. Ймовірно, вам вдасться досягти всіх бажаних висот. Просто іншим способом. А тому намагайтеся виявляти гнучкість.

Тельці

Початок місяця потішить Тельців приємними новинами, пов’язаними із професійною сферою діяльності. Можливо, вам нарешті запропонують підвищення чи проєкт, про який ви давно мріяли. У справах любовних зірки обіцяють сімейним представникам знаку гармонію. Ви маєте всі шанси залагодити давні суперечки з коханими людьми.

Близнюки

Не варто засмучуватися, якщо в деяких починаннях ви зіткнулися з перешкодами. Зірки радять не пливти проти течії, а спробувати змінити курс руху. Ймовірно, ви не відзначаєте альтернативних можливостей для досягнення бажаних цілей. Наприкінці місяця можливий несподіваний прибуток. Відмінний привід, щоб потішити себе приємними покупками.

Раки

У цей період зірки радять Ракам бути наполегливішими. Навіть якщо оточення наполегливо намагається змінити ваші погляди на ті чи інші події, залишайтеся вірними своїм внутрішнім відчуттям. Ваша інтуїція не підведе вас. Для сфери особистих стосунків січень може бути досить конфліктним. І щоб уникнути сварок з близькими людьми, намагайтеся не використовувати зауваження і критику на адресу коханих.

Леви

Початок січня порадує Левів успішним просуванням у розпочатих справах. Найімовірніше, на вашому шляху зустрінуться люди, які цьому сприятимуть. Але до фінансів зірки радять ставитися економніше. Нині – не найкращий час для спонтанних покупок. Крім того, вони можуть виявитися невигідними.

Діви

Січень для Дів – час внутрішніх змін. Питання, над якими представники знака довго розмірковували, не в змозі знайти правильний вихід, можуть швидко вирішитися. І причиною цього стануть зовсім не зовнішні чинники, а новий погляд Дів на вже відомі обставини.

Терези

У січні зірки обіцяють Терезам удачу у вирішені фінансових питань. Можливий несподіваний прибуток або повернення старих боргів. В особистому житті самотнім серцям січень приготував нові знайомства. Цілком можливо, що ви зустрінете свою долю.

Скорпіони

Середина зими віщує Скорпіонам чимало позитивних змін у сфері кар’єри. У представників знака є всі шанси дійти до бажаного результату. Головне – не відмовлятися від допомоги оточення і частіше дослухатися до їхніх порад.

Стрільці

Січень для Стрільців – вдалий час нових починань. Ви можете зустріти багато людей на своєму шляху, які допоможуть у реалізації ваших задумів. Наприкінці місяця намагайтеся уважніше ставитись до свого здоров’я. Є ймовірність загострення хронічних недуг.

Козероги

Не поспішайте з висновками щодо нових людей у вашому житті. Перше враження може виявитися помилковим. А тому не варто будувати великих очікувань щодо допомоги оточення у вирішенні ваших проблем. Порада зірок – розраховувати лише на себе, щоб не зіткнутися із розчаруванням. Кінець місяця порадує добрими новинами, пов’язаними із сім’єю. Ймовірно, близькі зможуть порадувати вас своїми успіхами.

Водолії

У цей період зірки радять Водоліям уникати спонтанних рішень, якої б сфери вони не стосувалися. Намагайтеся добре обмірковувати кожен свій крок. А якщо зіткнулися з важким вибором, зверніться за порадою до близьких людей. Оскільки у січні емоції можуть завадити вам дивитися на ситуацію раціонально.

Риби

Січень для Риб – час творчості. Зараз натхнення буде вашим найчастішим гостем. А тому навіть рутинні та нудні справи ви вирішуватимете легко і швидко, обираючи для цього нестандартні підходи. Наприкінці місяця у сімейних представників знаку може назріти серйозна розмова з коханою людиною. Намагайтеся не відкладати її. Партнеру буде дуже важлива ваша увага.