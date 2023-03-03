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Знайдіть час побути на самоті: гороскоп на 4 березня 2023 року

3 Березня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 4 березня 2023 року радить до 15:10 братися до важливого та нового, якщо це доречно для вас у вихідний. Те, що відбувається, сьогодні отримає стійке зростання і розвиток. Сварок і конфліктів це теж стосується, тому намагайтеся виключити складні моменти.

За прогнозом університету Нікіфорових, далі енергетика дня суттєво змінюється і стає більш напруженою – це не час для важливих розмов і дискусій.

Добре відпочивати чи займатися інтелектуальною працею, вивчати щось нове, особливо якщо це пов’язано з надзвичайним.

Протягом усього дня добре знайти час побути на самоті, а також навести чистоту та лад удома.

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Згідно з гороскопом на 04.03.2023, у цей день:

  • сприятливо до 15:10 стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорожі;
  • можна після 15:10 розпочинати лікування;
  • несприятливо весь день обрізати нігті.

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