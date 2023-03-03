Гороскоп на 4 березня 2023 року радить до 15:10 братися до важливого та нового, якщо це доречно для вас у вихідний. Те, що відбувається, сьогодні отримає стійке зростання і розвиток. Сварок і конфліктів це теж стосується, тому намагайтеся виключити складні моменти.
За прогнозом університету Нікіфорових, далі енергетика дня суттєво змінюється і стає більш напруженою – це не час для важливих розмов і дискусій.
Добре відпочивати чи займатися інтелектуальною працею, вивчати щось нове, особливо якщо це пов’язано з надзвичайним.
Протягом усього дня добре знайти час побути на самоті, а також навести чистоту та лад удома.
Зараз дивляться
Згідно з гороскопом на 04.03.2023, у цей день:
- сприятливо до 15:10 – стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорожі;
- можна після 15:10 – розпочинати лікування;
- несприятливо весь день – обрізати нігті.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку на березень 2023
Фінансовий гороскоп на 2023 рік