Гороскоп на 4 березня 2023 року радить до 15:10 братися до важливого та нового, якщо це доречно для вас у вихідний. Те, що відбувається, сьогодні отримає стійке зростання і розвиток. Сварок і конфліктів це теж стосується, тому намагайтеся виключити складні моменти.

За прогнозом університету Нікіфорових, далі енергетика дня суттєво змінюється і стає більш напруженою – це не час для важливих розмов і дискусій.

Добре відпочивати чи займатися інтелектуальною працею, вивчати щось нове, особливо якщо це пов’язано з надзвичайним.

Протягом усього дня добре знайти час побути на самоті, а також навести чистоту та лад удома.

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Згідно з гороскопом на 04.03.2023, у цей день:

сприятливо до 15:10 – стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорожі;

стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорожі; можна після 15:10 – розпочинати лікування;

розпочинати лікування; несприятливо весь день – обрізати нігті.

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