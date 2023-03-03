Гороскоп на 4 марта 2023 года советует до 15:10 браться за важное и новое, если это уместно для вас в выходной. Происходящее сегодня получит устойчивый рост и развитие. Ссор и конфликтов это тоже касается, поэтому старайтесь исключить сложные моменты.

По прогнозу университета Никифоровых, далее энергетика дня существенно меняется и становится более напряженной — это не время для важных разговоров и дискуссий.

Хорошо отдыхать или заниматься интеллектуальным трудом, изучать что-то новое, особенно если это связано с необычным.

В течение всего дня хорошо найти время побыть в одиночестве, а также навести чистоту и порядок дома.

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Согласно гороскопу на 04.03.2023, в этот день:

благоприятно до 15:10 — стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествия;

можно после 15:10 — начинать лечение;

неблагоприятно весь день — обрезать ногти.

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