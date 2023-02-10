Гороскоп на 11 лютого 2023 року обіцяє суперечливу та неспокійну енергетику дня. Вас можуть захопити супротивні бажання – бігти та щось активно робити чи навпаки лежати та байдикувати.

За прогнозом університету Нікіфорових, до 12:49 буде досить сприятливий час, який можна використати для важливого і серйозного, якщо є така необхідність і можливість.

Знайдіть час для спорту, йоги або прогулянки в швидкому темпі – загалом хороший момент для того, щоб зайнятися зміцненням свого тіла.

Якщо є щось, що вимагає дрібного ремонту, то зробіть це саме сьогодні. Окрім цього, сприятливо все, пов’язане з творчістю, дизайном, мистецтвом.

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Згідно з гороскопом на 11.02.2023, у цей день:

можна – одягати новий одяг, розпочинати подорожі;

несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся.

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