Гороскоп на лютий 2023 для всіх знаків зодіаку екслюзивно для Фактів ICTV склав ясновидець з Азербайджану, двічі переможець і суддя проєкту Битва екстрасенсів, постійний експерт програми Слідство ведуть екстрасенси Хаял Алекперов.

Овни

Лютий для Овнів – час плідної роботи. Представники знака зможуть закінчити багато починань і взятися за нові проєкти. У справах любовних зірки обіцяють гармонію. Багатьом сімейним Овнам вдасться залагодити давні розбіжності з коханою людиною. Головне при цьому – виявити ініціативу та почати відверту розмову

Тельці

Цей місяць обіцяє Тельцям успіх у фінансовій сфері. У представників знака з’являться нові джерела прибутку. Але про своє здоров’я зірки радять дбати ретельніше. Не варто ігнорувати легкі симптоми недуги, щоб не ускладнювати ситуацію.

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Близнюки

У лютому багатьом Близнюкам захочеться кардинальних змін. Але поспішати з важливими рішеннями, як-от переїзд чи зміна роботи, не варто. Найімовірніше, причина такого прагнення у втомі. І найкращий спосіб набратися сил – змінити обстановку чи знайти нове захоплення.

Раки

Не поспішайте у питаннях, пов’язаних із фінансами. Ваш поспіх може призвести до втрат і невигідних інвестицій. Також не варто приймати за чисту монету інформацію, що надійшла від людей, у яких ви не впевнені. Вас можуть ввести в оману. Зате в особистому житті самотнім серцям зірки обіцяють удачу – на вас чекає романтичне знайомство.

Леви

Лютий обіцяє бути дуже вдалим для представників знака. Зірки нададуть вам безліч можливостей досягти бажаного. Але йти напролом крізь перепони не варто. Озирнувшись довкола, ви зможете побачити зручніші варіанти, як можна обійти труднощі.

Діви

Лютий обіцяє Дівам нові перспективи в кар’єрі. Цілком імовірно, що вам не тільки вдасться зрушити з мертвої точки ті справи та питання, які довго залишалися невирішеними, а й підвищити планку. Наприкінці лютого будьте обережними у побуті – можливі неприємні випадковості.

Терези

У цей період саме амбіції Терезів стануть вирішальними у досягненні успіху. Чим крутіше вершина, яку ви собі намітите, тим вище ви зможете піднятися. В особистій сфері у сімейних представників знака можливі конфлікти з партнером. Порада зірок: дозволяйте коханому частіше проявляти себе.

Скорпіони

У лютому емоційний стан Скорпіонів може бути нестабільним. Оптимістичний настрій може різко змінюватися невпевненістю в собі й самокритикою. Порада зірок – збалансувати цю ситуацію приємними враженнями. Займіться улюбленою справою або влаштуйте собі позаплановий вихідний – це стане чудовим виходом із ситуації.

Стрільці

Лютий для Стрільців – плідний період у плані роботи. Зараз представники знака зможуть максимально проявити свій потенціал і покращити свій добробут. Але неприємною “ложкою дьогтю” може стати загострення хронічних захворювань. Порада зірок – вчасно зайнятися їхньою профілактикою.

Козероги

Розташування зірок обіцяє Козерогам успіх у фінансових питаннях. Є можливість втілити в життя давні плани – придбати речі, про які ви давно мріяли, або зробити вигідні капіталовкладення. У любовних справах самотнім серцям лютий обіцяє перспективні знайомства. Ви можете знайти своє кохання.

Водолії

Цього місяця Водоліям варто бути уважнішими. Є велика ймовірність випустити з уваги важливі моменти, що може стати причиною прикрих помилок. Крім того, обставини у лютому вимагатимуть невідкладних та швидких дій. Вам неодноразово доведеться орієнтуватися на ходу. І в цій ситуації зовсім не зайвим буде звернутися за порадою до близьких.

Риби

У лютому плани, які Риби довго виношували, можуть стати реальністю. Але, швидше за все, станеться це не саме собою, а у випадку, якщо представники знака зуміють виявити наполегливість. Намагайтеся триматися подалі від порад песимістів. Вірте у свої сили, і у вас все вийде!