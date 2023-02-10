Гороскоп на 11 февраля 2023 года обещает противоречивую и беспокойную энергетику дня. Вас могут увлечь противоположные желания — бежать и что-то активно делать или наоборот лежать и бездельничать.

Согласно прогнозу университета Никифоровых, до 12:49 будет достаточно благоприятное время, которое можно использовать для важного и серьезного, если есть такая необходимость и возможность.

Найдите время для спорта, йоги или прогулки в быстром темпе – хороший момент для того, чтобы заняться укреплением своего тела.

Если есть что-то требующее мелкого ремонта, то сделайте это именно сегодня. Кроме того, благоприятно все, связанное с творчеством, дизайном, искусством.

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Согласно гороскопу на 11.02.2023, в этот день:

можно – одевать новую одежду, начинать путешествия;

неблагоприятно – обрезать ногти и стричь волосы.

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