Гороскоп на 28 вересня 2023 року попереджає про жорстку та категоричну енергетику дня, яка може простежуватися у словах і реакціях на те, що відбувається. Вона має потужний трансформаційний і руйнівний потенціал. Вибір залишається за вами – якою частиною цієї сили ви скористаєтеся.

За прогнозом університету Нікіфорових, із настанням повні може відчуватися емоційна нестабільність і перепади настрою.

Підтримуйте себе через перебування в моменті тут і зараз.

Знайдіть час для духовної практики, молитов, читання священних писань. Чудовий момент для відвідин храму.

Зараз дивляться

Згідно з гороскопом на 28.09.2023, у цей день:

можна до 16:19 – розпочинати лікування, віддавати борги;

несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на жовтень 2023 року

Фінансовий гороскоп на 2023 рік

Любовний гороскоп на 2023 рік </a