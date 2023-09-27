Гороскоп на 28 вересня 2023 року попереджає про жорстку та категоричну енергетику дня, яка може простежуватися у словах і реакціях на те, що відбувається. Вона має потужний трансформаційний і руйнівний потенціал. Вибір залишається за вами – якою частиною цієї сили ви скористаєтеся.
За прогнозом університету Нікіфорових, із настанням повні може відчуватися емоційна нестабільність і перепади настрою.
Підтримуйте себе через перебування в моменті тут і зараз.
Знайдіть час для духовної практики, молитов, читання священних писань. Чудовий момент для відвідин храму.
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Згідно з гороскопом на 28.09.2023, у цей день:
- можна до 16:19 – розпочинати лікування, віддавати борги;
- несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.
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