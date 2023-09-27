Гороскоп на 28 сентября 2023 года предупреждает о жесткой и категоричной энергетике дня, что может прослеживаться в словах и реакциях на происходящее. Она имеет мощный трансформационный и разрушительный потенциал. Выбор остается за вами — какой частью этой силы вы воспользуетесь.
По прогнозу университета Никифоровых, с наступлением полнолуния может ощущаться эмоциональная нестабильность и перепады настроения.
Поддерживайте себя через пребывание в моменте здесь и сейчас.
Найдите время для духовной практики, молитв, чтения священных писаний. Отличный момент для посещения храма.
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Согласно гороскопу на 28.09.2023, в этот день:
- можно до 16:19 — начинать лечение, отдавать долги;
- неблагоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.
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