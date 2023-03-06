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Знайдіть час для йоги: гороскоп на 7 березня 2023 року

6 Березня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 7 березня 2023 року обіцяє день із величезною кількістю енергії та високим рівнем пристрасті. Яким чином вони проявляться у вашому житті, залежить від вас.

Вони можуть стати потужним поштовхом для активності, продуктивності і, як наслідок, успішності. А можуть піти у конфлікти, баталії.

За прогнозом університету Нікіфорових, до вечора 7 березня енергетика стає більш стабільною емоційно, але її активність не зменшується. Якщо у вас сидяча малорухома робота, знайдіть час для йоги, спорту чи прогулянки.

Згідно з гороскопом на 07.03.2023, у цей день несприятливо:

Зараз дивляться
  • обрізати нігті та стригти волосся;
  • одягати новий одяг;
  • розпочинати подорож.

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