Гороскоп на 7 березня 2023 року обіцяє день із величезною кількістю енергії та високим рівнем пристрасті. Яким чином вони проявляться у вашому житті, залежить від вас.

Вони можуть стати потужним поштовхом для активності, продуктивності і, як наслідок, успішності. А можуть піти у конфлікти, баталії.

За прогнозом університету Нікіфорових, до вечора 7 березня енергетика стає більш стабільною емоційно, але її активність не зменшується. Якщо у вас сидяча малорухома робота, знайдіть час для йоги, спорту чи прогулянки.

Згідно з гороскопом на 07.03.2023, у цей день несприятливо:

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обрізати нігті та стригти волосся;

одягати новий одяг;

розпочинати подорож.

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