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Найдите время для йоги: гороскоп на 7 марта 2023 года

6 марта 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 7 марта 2023 года обещает день с огромным количеством энергии и высоким уровнем страсти. Каким образом они проявятся в вашей жизни, зависит от вас.

Они могут стать мощным толчком для активности, продуктивности и, как следствие, успешности. А могут уйти в конфликты и баталии.

По прогнозу университета Никифоровых, к вечеру 7 марта энергетика становится более стабильной эмоционально, но ее активность не уменьшается. Если у вас сидячая малоподвижная работа, найдите время для йоги, спорта или прогулки.

Согласно гороскопу на 07.03.2023, в этот день неблагоприятно:

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  • обрезать ногти и стричь волосы;
  • надевать новую одежду;
  • начинать путешествие.

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