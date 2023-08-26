Гороскоп на 27 серпня 2023 року попереджає про досить різку енергетику дня, коли у повітрі витає багато категоричності та впевненості у своїй правоті, що насправді питання відносне.

За прогнозом університету Нікіфорових, це хороший момент для роботи з родом – як з його жіночою гілкою, так і з чоловічою. Запаліть свічку за предків, що вже пішли з життя, поспілкуйтеся з родичами, що живуть нині, згадайте разом історії вашого роду.

27 серпня краще тримати посильний піст, аби спокійніше пройти через емоційний день майбутньої повні. Виключіть зернобобові, можете тримати пост на воді чи насухо, якщо дозволяє здоров’я.

Згідно з гороскопом на 27.08.2023, у цей день несприятливо:

обрізати нігті та стригти волосся;

одягати новий одяг;

розпочинати подорож.

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