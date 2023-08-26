Гороскоп на 27 августа 2023 года предупреждает о довольно резкой энергетике дня, когда в воздухе витает много категоричности и уверенности в своей правоте, что на самом деле вопрос относительный.

По прогнозу университета Никифоровых, это хороший момент для работы с родом — как с его женской ветвью, так и с мужской. Зажгите свечу за уже ушедших из жизни предков, пообщайтесь с ныне живущими родственниками, вспомните вместе истории вашего рода.

27 августа лучше держать посильный пост, чтобы спокойнее пройти через эмоциональный день предстоящего полнолуния. Исключите зернобобовые, можете держать пост на воде или насухо, если позволяет здоровье.

Согласно гороскопу на 27.08.2023, в этот день неблагоприятно:

обрезать ногти и стричь волосы;

надевать новую одежду;

начинать путешествие.

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