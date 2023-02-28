Гороскоп на 1 березня 2023 року обіцяє різку енергетику дня. Стосуватиметься вона насамперед нашого спілкування. З одного боку, ми будемо прагнути контактів, з іншого – слова можуть досить сильно ранити, а надлишок спілкування – виснажувати.

За прогнозом університету Нікіфорових, 1 березня інтелект працюватиме особливо потужно. Використовуйте цю силу для тих областей знань і напрямків праці, в яких вам потрібно розібратися. Занурюйтеся у складні теми, аналізуйте матеріал і робіть висновки.

Знайдіть час для медитацій і релаксацій. Нехай це буде кілька хвилин спостереження за диханням або просто фіксація вашої уваги на будь-якому об’єкті – наприклад, на черевиках людини, що стоїть поряд у транспорті, чи на звичайній виделці. Це вже допоможе зняти зайву ментальну напругу, що накопичується упродовж дня.

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Згідно з гороскопом на 01.03.2023, у цей день несприятливо:

обрізати нігті та стригти волосся;

вдягати новий одяг;

розпочинати подорож.

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