Гороскоп на 1 березня 2023 року обіцяє різку енергетику дня. Стосуватиметься вона насамперед нашого спілкування. З одного боку, ми будемо прагнути контактів, з іншого – слова можуть досить сильно ранити, а надлишок спілкування – виснажувати.
За прогнозом університету Нікіфорових, 1 березня інтелект працюватиме особливо потужно. Використовуйте цю силу для тих областей знань і напрямків праці, в яких вам потрібно розібратися. Занурюйтеся у складні теми, аналізуйте матеріал і робіть висновки.
Знайдіть час для медитацій і релаксацій. Нехай це буде кілька хвилин спостереження за диханням або просто фіксація вашої уваги на будь-якому об’єкті – наприклад, на черевиках людини, що стоїть поряд у транспорті, чи на звичайній виделці. Це вже допоможе зняти зайву ментальну напругу, що накопичується упродовж дня.
Згідно з гороскопом на 01.03.2023, у цей день несприятливо:
- обрізати нігті та стригти волосся;
- вдягати новий одяг;
- розпочинати подорож.
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