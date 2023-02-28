Гороскоп на 1 марта 2023 года обещает резкую энергетику дня. Касаться она будет прежде всего нашего общения. С одной стороны, мы будем стремиться к контактам, с другой — слова могут довольно сильно ранить, а переизбыток общения — истощать.

По прогнозу университета Никифоровых, 1 марта интеллект будет работать особенно мощно. Используйте эту силу для тех областей знаний и направлений труда, в которых вам нужно разобраться. Погружайтесь в сложные темы, анализируйте материал и делайте выводы.

Найдите время для медитаций и релаксаций. Пусть это будет несколько минут наблюдения за дыханием или просто фиксация вашего внимания на каком-либо объекте — например, на ботинках человека, стоящего рядом в транспорте, или на обычной вилке. Это уже поможет снять лишнее ментальное напряжение, которое накапливается в течение дня.

Сейчас смотрят

Согласно гороскопу на 01.03.2023, в этот день неблагоприятно:

обрезать ногти и стричь волосы;

надевать новую одежду;

начинать путешествие.

Гороскоп для всех знаков зодиака на март 2023

Финансовый гороскоп на 2023 год

Любовный гороскоп на 2023 год