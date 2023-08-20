Гороскоп на 21 серпня 2023 року обіцяє досить хороший день до 15:00. Цей час можна використовувати для важливого, для початку нового, але бажано не пов’язаного зі сферою краси, стосунків і мистецтва.

Подумайте, які свої ідеї ви б хотіли втілити в життя, та займіться цим сьогодні.

За прогнозом університету Нікіфорових, у першу половину дня від мрій, побудови планів чи очікування варто переходити до конкретних дій. Навіть якщо у вас немає нічого важливого, завжди є сфери життя, яким хотілося б приділяти більше уваги чи більше в них вкладатися (здоров’я, самореалізація та розвиток). Зробіть це сьогодні.

Далі енергія дня залишається досить гарною, але можуть проявлятися складнощі у стосунках, конфлікти, загалом відчуття холодності та сухості від навколишніх.

Згідно з гороскопом на 21.08.2023, у цей день сприятливо:

обрізати нігті та стригти волосся;

одягати новий одяг;

розпочинати подорож.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на серпень 2023 року

Фінансовий гороскоп на 2023 рік

Любовний гороскоп на 2023 рік