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Займіться втіленням ідей: гороскоп на 21 серпня 2023 року

20 Серпня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 21 серпня 2023 року обіцяє досить хороший день до 15:00. Цей час можна використовувати для важливого, для початку нового, але бажано не пов’язаного зі сферою краси, стосунків і мистецтва.

Подумайте, які свої ідеї ви б хотіли втілити в життя, та займіться цим сьогодні.

За прогнозом університету Нікіфорових, у першу половину дня від мрій, побудови планів чи очікування варто переходити до конкретних дій. Навіть якщо у вас немає нічого важливого, завжди є сфери життя, яким хотілося б приділяти більше уваги чи більше в них вкладатися (здоров’я, самореалізація та розвиток). Зробіть це сьогодні.

Далі енергія дня залишається досить гарною, але можуть проявлятися складнощі у стосунках, конфлікти, загалом відчуття холодності та сухості від навколишніх.

Згідно з гороскопом на 21.08.2023, у цей день сприятливо:

  • обрізати нігті та стригти волосся;
  • одягати новий одяг;
  • розпочинати подорож.

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