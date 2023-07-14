Ексклюзивний гороскоп на серпень 2023 року для Фактів ICTV склав ясновидець з Азербайджану, двічі переможець і суддя проєкту Битва екстрасенсів, постійний експерт програми Слідство ведуть екстрасенси Хаял Алекперов.

За його словами, останній місяць літа дасть змогу більшості представників зодіакальних знаків трохи розширити горизонти і намітити нові висоти. Головне – діяти планомірно і не квапити події. У справах сімейних розташування небесних тіл обіцяє розв’язання багатьох спірних питань. Саме час обговорити важливі теми з близькими людьми.

Овни

Початок серпня для Овнів – час нових досягнень. Багато представників знака зуміють домогтися бажаного й отримати той результат, на який розраховували. Але ось із фінансовими питаннями варто бути обережнішими. Можливі незаплановані витрати, а тому розпоряджатися грошима варто економно. У справах любовних самотнім серцям зірки обіцяють нові знайомства. Цілком імовірно, що ви зустрінете свою долю.

Тельці

Серпень для Тельців – час пожинати плоди колишніх старань. Завдання і процеси, над якими ви довго працювали, дадуть свої результати. Усередині місяця зірки радять не розповідати про свої плани, а тим паче секрети в розмовах із неперевіреними людьми. Є велика ймовірність, що ваша відвертість і щирість зроблять вас вразливими. Сімейним представникам знака обіцяють сюрпризи. Найімовірніше, кохана людина потішить вас подарунком.

Близнюки

Наприкінці літа Близнюки зіткнуться з невеликими перешкодами на своєму шляху. Найімовірніше, вони можуть з’явитися раптово. Але зірки радять не відступати перед труднощами і проявляти натиск. Саме ваша наполегливість зараз – запорука успіху. Усередині серпня Близнюків потішить фінансова сфера. Можливо, ви знайдете додаткове джерело доходу. Головне – не проґавте момент.

Раки

У цей період Ракам слід бути вкрай уважними до інформації, яка до них надходить. Не варто вірити на слово всьому, що говорять. Оскільки вас можуть не тільки ввести в оману, а й підштовхнути до неправильних дій. У сімейних питаннях можливі невеликі розбіжності з близькими. Але якщо ви зумієте проявити такт і вивести діалог у правильне русло, то ці розбіжності можуть вплинути на вас у позитивному ключі. А тому – будьте терпимішими до рідних людей.

Леви

Упевненість у собі, притаманна Левам, цього місяця буде їхньою особливою суперсилою. Є велика ймовірність, що вас спробують збити з правильного шляху або відмовити від перспективних починань. Порада зірок – прислухатися до своєї інтуїції. Кінець серпня може виявитися проблемним для здоров’я представників знака. Щоб уникнути загострення хронічних недуг, постарайтеся вчасно звернути увагу на дзвіночки, які подає вам організм.

Діви

Цей місяць зірки радять Дівам прожити за принципом сім разів відміряй – один раз відріж. Поспішні рішення, швидкі висновки й кардинальні зміни – те, чого варто уникати. Найімовірніше, ваш емоційний стан буде дуже нестабільним. А діяти на емоціях – свідомо поганий план. Тож не поспішайте і не соромтеся звернутися за порадою до близьких людей. Наприкінці місяця зірки обіцяють несподіваний прибуток – саме час порадувати себе приємним придбанням.

Терези

У серпні багато Терезів дозріють до сміливих життєвих змін. Те, до чого представники знака довго прагнули, може стати реальністю. Головне – не витрачати час на сумніви, а крок за кроком прокладати шлях до мети. В особистій сфері самотнім представникам знака зірки радять не квапити події. Ваш натиск може відлякати потенційного партнера або посіяти в ньому сумніви. Тому дозвольте подіям йти своєю чергою.

Скорпіони

У серпні головною перешкодою на шляху до успіху Скорпіонів може стати їхня власна впертість і небажання прислухатися до думки близьких. Порада зірок – хоч би як вам хотілося діяти чітко за наміченим планом, намагайтеся частіше озиратися навколо. Поради і корективи від близьких людей стануть вашим рятівним колом у багатьох ситуаціях. Наприкінці місяця варто звернути особливу увагу на фінансові питання. Є велика ймовірність невигідних інвестицій або марних витрат.

Стрільці

Наприкінці літа Стрільців потішить фінансова сфера. У цьому сенсі гроші легко йтимуть у руки до представників знака, що дасть змогу втілити в реальність давні бажання. Головне – діяти тут і зараз, без зволікань. У середині місяця будьте уважнішими до близьких людей. Найімовірніше, їм дуже потрібні будуть ваші підтримка й увага.

Козероги

У цей період фортуна буде на боці Козерогів. Представники знака раз у раз опинятимуться в потрібному місці в потрібний час. Головне – не розгубитися і сміливо діяти. Також, цей місяць для вас – вдалий період, щоб вивести свої стосунки на новий рівень. Найімовірніше, ваш партнер давно чекає від вас зустрічного кроку. Не проґавте момент!

Водолії

Останній місяць літа для Водоліїв – сприятливий час, щоб закінчити давні починання. Ті справи, в яких ви не раз стикалися з невдачами і перешкодами на шляху, зараз підуть як по маслу. Порада зірок – не боятися, а діяти. Зараз на вашому боці не тільки досвід, а й талан. Наприкінці місяця будьте уважнішими до своїх снів і відчуттів – ваша інтуїція дасть важливі підказки.

Риби

У серпні Риби зможуть подивитися зовсім під іншим кутом на звичні обставини. І це допоможе знайти позитивні сторони навіть там, де раніше був помітний лише негатив. Для сімейних пар цей місяць може стати справжнім випробуванням на міцність. Оскільки сварки з партнером здатні будуть розгорятися навіть від найменшої іскри. Зірки радять проявити терпіння. Зараз не час для колючих зауважень і неконструктивної критики.