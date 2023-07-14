Ексклюзивний гороскоп на серпень 2023 року для Фактів ICTV склав ясновидець з Азербайджану, двічі переможець і суддя проєкту Битва екстрасенсів, постійний експерт програми Слідство ведуть екстрасенси Хаял Алекперов.
За його словами, останній місяць літа дасть змогу більшості представників зодіакальних знаків трохи розширити горизонти і намітити нові висоти. Головне – діяти планомірно і не квапити події. У справах сімейних розташування небесних тіл обіцяє розв’язання багатьох спірних питань. Саме час обговорити важливі теми з близькими людьми.
- Овни
Початок серпня для Овнів – час нових досягнень. Багато представників знака зуміють домогтися бажаного й отримати той результат, на який розраховували. Але ось із фінансовими питаннями варто бути обережнішими. Можливі незаплановані витрати, а тому розпоряджатися грошима варто економно. У справах любовних самотнім серцям зірки обіцяють нові знайомства. Цілком імовірно, що ви зустрінете свою долю.
- Тельці
Серпень для Тельців – час пожинати плоди колишніх старань. Завдання і процеси, над якими ви довго працювали, дадуть свої результати. Усередині місяця зірки радять не розповідати про свої плани, а тим паче секрети в розмовах із неперевіреними людьми. Є велика ймовірність, що ваша відвертість і щирість зроблять вас вразливими. Сімейним представникам знака обіцяють сюрпризи. Найімовірніше, кохана людина потішить вас подарунком.
- Близнюки
Наприкінці літа Близнюки зіткнуться з невеликими перешкодами на своєму шляху. Найімовірніше, вони можуть з’явитися раптово. Але зірки радять не відступати перед труднощами і проявляти натиск. Саме ваша наполегливість зараз – запорука успіху. Усередині серпня Близнюків потішить фінансова сфера. Можливо, ви знайдете додаткове джерело доходу. Головне – не проґавте момент.
- Раки
У цей період Ракам слід бути вкрай уважними до інформації, яка до них надходить. Не варто вірити на слово всьому, що говорять. Оскільки вас можуть не тільки ввести в оману, а й підштовхнути до неправильних дій. У сімейних питаннях можливі невеликі розбіжності з близькими. Але якщо ви зумієте проявити такт і вивести діалог у правильне русло, то ці розбіжності можуть вплинути на вас у позитивному ключі. А тому – будьте терпимішими до рідних людей.
- Леви
Упевненість у собі, притаманна Левам, цього місяця буде їхньою особливою суперсилою. Є велика ймовірність, що вас спробують збити з правильного шляху або відмовити від перспективних починань. Порада зірок – прислухатися до своєї інтуїції. Кінець серпня може виявитися проблемним для здоров’я представників знака. Щоб уникнути загострення хронічних недуг, постарайтеся вчасно звернути увагу на дзвіночки, які подає вам організм.
- Діви
Цей місяць зірки радять Дівам прожити за принципом сім разів відміряй – один раз відріж. Поспішні рішення, швидкі висновки й кардинальні зміни – те, чого варто уникати. Найімовірніше, ваш емоційний стан буде дуже нестабільним. А діяти на емоціях – свідомо поганий план. Тож не поспішайте і не соромтеся звернутися за порадою до близьких людей. Наприкінці місяця зірки обіцяють несподіваний прибуток – саме час порадувати себе приємним придбанням.
- Терези
У серпні багато Терезів дозріють до сміливих життєвих змін. Те, до чого представники знака довго прагнули, може стати реальністю. Головне – не витрачати час на сумніви, а крок за кроком прокладати шлях до мети. В особистій сфері самотнім представникам знака зірки радять не квапити події. Ваш натиск може відлякати потенційного партнера або посіяти в ньому сумніви. Тому дозвольте подіям йти своєю чергою.
- Скорпіони
У серпні головною перешкодою на шляху до успіху Скорпіонів може стати їхня власна впертість і небажання прислухатися до думки близьких. Порада зірок – хоч би як вам хотілося діяти чітко за наміченим планом, намагайтеся частіше озиратися навколо. Поради і корективи від близьких людей стануть вашим рятівним колом у багатьох ситуаціях. Наприкінці місяця варто звернути особливу увагу на фінансові питання. Є велика ймовірність невигідних інвестицій або марних витрат.
- Стрільці
Наприкінці літа Стрільців потішить фінансова сфера. У цьому сенсі гроші легко йтимуть у руки до представників знака, що дасть змогу втілити в реальність давні бажання. Головне – діяти тут і зараз, без зволікань. У середині місяця будьте уважнішими до близьких людей. Найімовірніше, їм дуже потрібні будуть ваші підтримка й увага.
- Козероги
У цей період фортуна буде на боці Козерогів. Представники знака раз у раз опинятимуться в потрібному місці в потрібний час. Головне – не розгубитися і сміливо діяти. Також, цей місяць для вас – вдалий період, щоб вивести свої стосунки на новий рівень. Найімовірніше, ваш партнер давно чекає від вас зустрічного кроку. Не проґавте момент!
- Водолії
Останній місяць літа для Водоліїв – сприятливий час, щоб закінчити давні починання. Ті справи, в яких ви не раз стикалися з невдачами і перешкодами на шляху, зараз підуть як по маслу. Порада зірок – не боятися, а діяти. Зараз на вашому боці не тільки досвід, а й талан. Наприкінці місяця будьте уважнішими до своїх снів і відчуттів – ваша інтуїція дасть важливі підказки.
- Риби
У серпні Риби зможуть подивитися зовсім під іншим кутом на звичні обставини. І це допоможе знайти позитивні сторони навіть там, де раніше був помітний лише негатив. Для сімейних пар цей місяць може стати справжнім випробуванням на міцність. Оскільки сварки з партнером здатні будуть розгорятися навіть від найменшої іскри. Зірки радять проявити терпіння. Зараз не час для колючих зауважень і неконструктивної критики.